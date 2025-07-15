القيمة السوقية لشركة "كوين بيس" تتجاوز 100 مليار دولار

حققت شركة “كوين بيس” إنجاز بارز بوصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار، بعد أن بلغ سهمها مستوى قياسي عند 398.50 دولار في 14 يوليو، قبل أن يُغلق السهم عند 394 دولار بزيادة 2% في جلسة واحدة.

ترى “كايلي ريدهيد”، الشريكة في “Milk Road”، أن “كوين بيس” في طريقها لأن تُصبح “أمازون” التمويل الرقمي، مشيرة إلى أنها قد تتجه نحو تريليون دولار إذا واصلت ترسيخ موقعها كبنية تحتية أساسية للقطاع المالي الجديد.

ووفقا لها، فإن هذا النمو قد يسمح للشركة بتجاوز عمالقة البنوك التقليدية مثل “جي بي مورغان”.

أسباب صعود سعر سهم “كوين بيس”:

يستند ارتفاع سهم “كوين بيس” إلى عوامل متعددة، أبرزها:

تعافي سوق الكريبتو وارتفاع سعر البيتكوين لمستوى قياسي.

توسع “كوين بيس” في دمج التمويل التقليدي مع العملات المشفرة.

إدراجها ضمن مؤشر S&P 500، ما عزز الثقة بها وزاد من اهتمام المستثمرين المؤسسات.

هل التقييم مبالغ فيه؟

رغم هذه المكاسب، تُحذر بعض الجهات من أن قيمة “كوين بيس” قد لا تعكس واقعها الأساسي.

شركة “10x Research” ترى أن السهم يُتداول بأعلى من قيمته مقارنة بالبيتكوين، ويفضل بعض المستثمرين التوجه نحو شركات تعدين تمتلك أصول مادية.

كما خفّضت “HC Wainwright” تصنيف السهم من “شراء” إلى “بيع”، بعد ارتفاعه 150% في الربع الأخير.

يبقى مستقبل “كوين بيس” مرتبط بتحولات أوسع في السوق، ومدى قدرتها على الحفاظ على دورها كمحور رئيسي في البنية المالية الرقمية.

