صناديق الاستثمار المتداولة تُغيّر مشهد تداول بيتكوين في الولايات المتحدة

يشهد سوق البيتكوين تحول لافت، حيث باتت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الفورية تنافس، بل وتتجاوز أحيانا، أحجام التداول اليومي في منصات التداول الفورية التقليدية.

خلال الشهر الماضي فقط، بلغ إجمالي تداول هذه الصناديق نحو 63 مليار دولار، ما يعكس تحوّل في مراكز السيولة من منصات كبرى مثل بينانس وكوين بيس إلى أدوات استثمارية منظمة تجذب المؤسسات وتوفّر استقرار أكبر.

ويبدو أن هذا التغير لا يُعد مؤقتا.

حاليا تكرس الولايات المتحدة مكانتها كمركز عالمي لصناديق العملات المشفرة، مستفيدة من تدفقات رأسمالية ضخمة، ومشاركة مؤسسية متنامية، وبيئة تنظيمية محفّزة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال 2025 وما بعدها، مع دور متزايد لهذه الصناديق في تشكيل السيولة والأسعار والمعنويات في الأسواق العالمية.

أداء صناديق ETF الكريبتو الأمريكية

تسجل صناديق العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة بانتظام تداولات يومية تتجاوز 6 مليار دولار، ما يجعلها قناة رئيسية للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

ومن أبرز هذه الصناديق:

IBIT من بلاك روك: حجم تداول أسبوعي 3.3 مليار دولار، مع أصول مُدارة 71.4 مليار دولار.

من بلاك روك: حجم تداول أسبوعي 3.3 مليار دولار، مع أصول مُدارة 71.4 مليار دولار. FBTC من فيديليتي: 370.9 مليون دولار بأصول مدارة 21.3 مليار دولار.

من فيديليتي: 370.9 مليون دولار بأصول مدارة 21.3 مليار دولار. GBTC من جرايسكيل: 238.7 مليون دولار بأصول مدارة 20.4 مليار دولار.

من جرايسكيل: 238.7 مليون دولار بأصول مدارة 20.4 مليار دولار. ETHA من بلاك روك: 243.8 مليون دولار بأصول مدارة 3.3 مليار دولار (أبرز صندوق متخصص في الايثيريوم).

من بلاك روك: 243.8 مليون دولار بأصول مدارة 3.3 مليار دولار (أبرز صندوق متخصص في الايثيريوم). BITO من بروشيرز: 243.0 مليون دولار بأصول مدارة 2.7 مليار دولار

تُشكل هذه الصناديق مجتمعة أكثر من 75% من إجمالي حجم تداول صناديق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

والتأثير لا يقتصر على السوق الأمريكي وحسب.

إلا أن حجم الصناديق الأمريكية وشفافيتها يدفع المتداولين العالميين إلى مراقبتها كمؤشرات رئيسية لتحديد الأسعار واتجاهات السوق وتخصيص المحافظ.

ورغم بدء دول أخرى في تطوير أطر قانونية لصناديق العملات المشفرة، لا تزال الولايات المتحدة متقدمة بفارق واضح من حيث السيولة والبنية التحتية وقاعدة المستثمرين.

الولايات المتحدة لا تواكب التحول في سوق العملات الرقمية، بل تقوده.

بفضل مشاركة مؤسساتية قوية، ومنتجات مالية منظمة تحظى بالثقة، وبنية سوقية متطورة، فإن صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية أصبحت لاعب مركزي في تحديد مستقبل تداول العملات المشفرة.

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