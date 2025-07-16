شركة بريطانية ترفع حيازتها من البيتكوين إلى 1600 عملة وتحقق عائد يفوق 39,000%

أعلنت شركة “The Smarter Web” البريطانية، المدرجة في بورصة لندن والمتخصصة في تصميم المواقع والخدمات الرقمية، عن شراء 325 بيتكوين إضافية بمتوسط سعر بلغ 112,157 دولار للعملة، ضمن استراتيجيتها المستمرة لتعزيز خزينتها من الأصول الرقمية.

وبهذه الخطوة، ترتفع حيازة الشركة الإجمالية إلى 1600 بيتكوين، بمتوسط سعر شراء يبلغ 106,798 دولار للبيتكوين الواحد.

ومع تداول بيتكوين حاليا فوق 118,000 دولار، تتجاوز القيمة السوقية لهذه الحيازة 190 مليون دولار.

وذكرت الشركة أنها حققت عائد تاريخي على استثمارها في البيتكوين بلغ 39,258%، إضافة إلى عائد شهري بنسبة 419%.

كما تحتفظ الشركة بأكثر من 5 مليون دولار نقدا لدعم عمليات شراء مستقبلية.

في سياق متصل، أطلقت “The Smarter Web” مؤشر مالي جديد تحت اسم P/BYD (نسبة السعر إلى عائد البيتكوين)، يهدف إلى توفير أداة تحليلية تساعد المستثمرين على تقييم أداء الشركات المالكة للبيتكوين، على غرار استخدام نسب السعر إلى الربحية في تقييم الأسهم.

وتُعد البيتكوين جزء محوري في السياسة المؤسساتية للشركة منذ عام 2023، إذ بدأت حينها أيضا بقبول المدفوعات بالعملة الرقمية، مؤكدة التزامها برؤية طويلة الأمد لبيتكوين كأصل نقدي ضمن النظام المالي العالمي المستقبلي.

اقرأ أيضا:

نقطة تحول: شركة “Strategy” تمتلك حاليا 3% من إجمالي عملات بيتكوين المتداولة

ارتفاع سعر العملة الرقمية PUMP بعد عودة عمليات الشراء مع تزايد الجدل حول فائدتها!

