حوت بيتكوين قديم يحرك 4.7 مليارات دولار من BTC إلى محفظة جديدة

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 05:32 مساءً - قام أحد حيتان البيتكوين من عصر "ساتوشي" – والذي أفادت التقارير سابقًا أنه يحتفظ بأكثر من 80,000 بيتكوين بتحريك النصف الثاني من مقتنياته إلى محفظة جديدة، وذلك بعد أيام فقط من إرسال مليارات الدولارات إلى شركة Galaxy Digital.

ووفقًا لمنصة التحليلات على السلسلة Lookonchain، فإن الحوت نقل 40,192 بيتكوين (ما يعادل 4.77 مليارات دولار بالأسعار الحالية) إلى محفظة جديدة، وقد "يواصل البيع" لاحقًا بحسب ما ذكرت المنصة في منشور عبر X يوم الخميس.

وكان الحوت قد نقل 40,009 بيتكوين عبر عدة تحويلات إلى شركة إدارة الأصول Galaxy Digital يوم الثلاثاء، بحسب بيانات Nansen، والتي أظهرت أن الشركة أرسلت لاحقًا 6,000 بيتكوين إلى منصّات التداول Binance وBybit.

في يوم الإثنين، تجاوز سعر البيتكوين 122,000 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وقد رجّح محلل CryptoQuant المعروف باسم Crazzyblockk أن هذا التراجع السعري اللاحق قد يكون نتيجة قيام الحيتان بجني الأرباح.

حوت ساتوشي يستفيق بعد 14 عامًا

رصدت Lookonchain هذا الحوت لأول مرة في 4 يوليو، حين بدأ بتحريك مقتنياته لأول مرة منذ 14 عامًا. كان لديه ثماني محافظ: أول محفظتين تلقتا 20,000 بيتكوين في 2 أبريل 2011، حين كان سعر العملة 0.78 دولار فقط وهو نفس الوقت تقريبًا الذي أرسل فيه ساتوشي ناكاموتو آخر تواصل معروف له.

الست محافظ الأخرى احتفظت بـ 60,009 بيتكوين منذ 4 مايو 2011، عندما كان السعر عند 3.37 دولارات.

حوت أصغر يستفيق أيضًا

في هذا الأسبوع، نشط حوت أصغر بعد 6 سنوات من السكون، حيث قام بتفريغ محفظته بالكامل. ووفقًا لـ Lookonchain، فقد نقل هذا الحوت 1,042 بيتكوين (بقيمة 123 مليون دولار) إلى محفظة جديدة لا تزال تحتفظ بها حاليًا.

وأظهرت بيانات Nansen أن هذه المحفظة كانت قد استلمت البيتكوين من شركتي Braiins Mining وXapo Bank قبل ست سنوات، عندما كان سعر البيتكوين 8,746 دولارًا، ما يعني أن كامل الرصيد آنذاك كان يساوي 9.12 ملايين دولار فقط.

حيتان أخرى لا تزال تتمسّك ببيتكوين (HODLing)

ساتوشي ناكاموتو لا يزال أكبر حائز للبيتكوين، مع 1.096 مليون عملة موزعة على آلاف المحافظ ولم يتم تحريك أو بيع أي منها حتى الآن.

التوأمان وينكليفوس، مؤسسا منصة Gemini، يمتلكان ما يُقدّر بـ 70,000 بيتكوين. تيم درابر، المستثمر الرأسمالي الداعم المبكر للبيتكوين، يمتلك حوالي 30,000 عملة قام بشرائها من مزاد حكومي أمريكي في عام 2014. أما مايكل سايلور، الشريك المؤسس لشركة Strategy، فيُعتقد أنه يمتلك بشكل شخصي حوالي 17,732 بيتكوين.