رموز World Liberty المدعومة من ترامب تستعد لتصبح قابلة للتداول

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 06:52 مساءً - صوّت حاملو رموز مشروع العملات الرقمية World Liberty Financial (WLFI)، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصالح إتاحة إمكانية تداولها، مما يمهّد الطريق أمام ارتفاع محتمل في قيمة الرمز المرتبط بترامب.

انتهى التصويت الذي قدّمه فريق WLFI في 9 يوليو يوم الأربعاء، مع تأييد "كاسح" بلغت نسبته 99.94% لصالح فتح التداول. وسيُتيح هذا القرار إمكانية تداول رمز الحوكمة الخاص بالمنصة عبر المعاملات من نظير إلى نظير والأسواق الثانوية.

وقال فريق WLFI في نص المقترح: "بعد التصويت لصالح جعل الرمز قابلاً للتداول، ستمكّن آلية الحوكمة الخاصة بـ WLFI المزيد من حاملي الرموز من المشاركة المباشرة في قرارات البروتوكول، بما يشمل التصويت على الانبعاثات، والحوافز البيئية، والإجراءات المستقبلية للخزينة. هذا المقترح هو الخطوة الأولى نحو منح المجتمع تأثيرًا أكبر".

فتح التداول سيتم على مراحل والخطة الكاملة قيد الإعداد

أوضح فريق WLFI في منشور على منصة X يوم الأربعاء أن جميع رموز الحوكمة لن تُفتح دفعة واحدة، وأن خطة الإطلاق الكاملة ستُعلن قريبًا.

وكُشف في المقترح الأصلي أن "جزءًا فقط" من الرموز التي تم بيعها للمستثمرين الأوائل سيكون مؤهلاً للتداول في المرحلة الأولى من الفتح. وأضاف الفريق أن "ما تبقى من الرموز سيكون خاضعًا لتصويت ثانٍ من المجتمع لتحديد جدول الفتح والإصدار".

أما رموز المؤسسين وأعضاء الفريق والمستشارين فلن تُفتح حاليًا، بل ستخضع لجدول زمني أطول لم يُحدد بعد.

قامت World Liberty ببيع رموز WLFI على دفعتين: الأولى في أكتوبر 2024، تم خلالها بيع 20 مليار رمز بسعر 0.015 دولار للرمز، مما وفّر للشركة حوالي 300 مليون دولار. أما الدفعة الثانية، فقد انطلقت في يناير بسعر 0.05 دولار للرمز، وبيعت خلالها 5 مليارات رمز إضافي، محققة 250 مليون دولار أخرى.

الانتقال من شبكة مغلقة إلى مفتوحة

يرى فريق WLFI أن فتح التداول جزء من خطة أشمل للانتقال من شبكة مغلقة إلى "مشاركة مفتوحة". كما أن إتاحة التداول قد يفتح الباب للمضاربة واكتشاف السعر.

وأوضح الفريق أنه بمجرد أن تصبح الرموز قابلة للتداول، سيتم التركيز على توسيع النظام البيئي وموازنة حوافز الرموز طويلة الأجل مع اعتماد البروتوكول.

وسيتم الاستعانة بمنصة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوكشين لتقديم خدمات مراقبة المعاملات.

عائلة ترامب تقلّص حصتها في WLFI

أُطلق رمز WLFI في 16 سبتمبر 2024، بدعم مباشر من دونالد ترامب وأبنائه إريك ودونالد جونيور وبارون ترامب.

وأفاد الرئيس ترامب في إفصاح مالي صادر في يونيو لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي أنه حقق ربحًا قدره 57 مليون دولار من WLFI، إلا أن تقارير أشارت إلى أن عائلة ترامب خفّضت من حصتها في المنصة منذ ديسمبر 2024، لتصل إلى 40% فقط بحلول يونيو الماضي.