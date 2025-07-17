تحرك لافت من محفظة مؤسس الريبل حيث نقل ملايين XRP إلى كوين بيس: التفاصيل

أظهرت بيانات “XRPSCAN” أن محفظة تابعة لـ “كريس لارسن”، المؤسس المشارك لشركة الريبل، قامت هذا الأسبوع بتحويل 9.5 مليون XRP إلى منصة كوين بيس، في صفقة تُقدّر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار.

جاءت هذه الخطوة في توقيت لافت، حيث بدأ سعر XRP بالارتفاع من 2.8 دولار إلى أكثر من 3.3 دولار في أقل من 10 ساعات، محققا قفزة بنسبة 10%.

ويتداول السعر حاليا عند حوالي 3.2 دولار، أي بفارق لا يتجاوز 6% عن أعلى مستوى تاريخي للعملة.

العنوان المرسل مرتبط بسلسلة من المحافظ المعروفة التي تعود لـ “لارسن”، والتي سبق أن حوّلت نحو 109 مليون دولار من XRP إلى منصات تداول في يناير 2025.

ووفقا للباحث “ZachXBT”، فإن هذه المحافظ كانت غير نشطة لسنوات، ما أثار شكوك سابقا حول فقدان “لارسن” إمكانية الوصول إليها.

يأتي ذلك في أعقاب اختراق أمني كبير تعرض له “لارسن” في يناير 2024، خسر خلاله 112 مليون دولار من XRP بسبب هجوم مرتبط بثغرة في تطبيق “LastPass” تعود إلى عام 2022.

وتم حينها توزيع الأموال المسروقة عبر عدة منصات، وتمكنت بعض المنصات مثل بينانس من تجميد جزء منها، بينما جرى غسل أو تحويل القسم الأكبر منها.

وأثارت التحركات الأخيرة تساؤلات حول نوايا تصفية جزء من حيازات المؤسس، إذ يُنظر إلى التحويلات نحو المنصات المركزية عادة كمقدمة محتملة لعمليات بيع.

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