ارتفاع سعر العملة الرقمية FTT بنسبة 43% بعد شائعات عفو رئاسي عن مؤسس منصة FTX

سجل سعر العملة الرقمية FTT، العملة الرقمية الرسمية لمنصة FTX، ارتفاع بنسبة 43% لتصل إلى 1.3 دولار يوم أمس السبت، مدفوعة بتقارير غير صحيحة زعمت أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” منح عفو لـ “سام بانكمان-فريد”، المؤسس السابق للمنصة.

ولم تُدرج وزارة العدل الأمريكية أي تأكيد رسمي بشأن العفو، ما يُرجح أن الارتفاع نجم عن شائعة لا أساس لها من الصحة.

وكان “بانكمان-فريد” قد حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عام بعد إدانته في قضية الاحتيال المرتبطة بانهيار منصة FTX.

ورغم الجهود المستمرة التي يبذلها “بانكمان-فريد” وذووه ومحاموه للحصول على عفو رئاسي، فإن محللين يرون أن فرصه ضئيلة، خاصة بالنظر إلى خلفياته السياسية وعلاقاته السابقة بالحزب الديمقراطي، ما قد يمثل عائقا أمام تعاطف “ترامب”.

تجدر الإشارة إلى أن شخصيات بارزة في مجال العملات الرقمية حصلت سابقا على عفو رئاسي، من بينهم مؤسسو منصة “BitMEX”، وأيضا “روس أولبريخت”، مبتكر “Silk Road”.

كما أفاد مؤسس بينانس “تشانغبينج تشاو”، أن فريقه قدّم هو الآخر طلب عفو من الرئيس “ترامب”.

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