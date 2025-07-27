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وزير الخارجية: مؤتمر “تنفيذ حل الدولتين” بمقر الأمم المتحدة يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه فلسطين

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وزير الخارجية: مؤتمر “تنفيذ حل الدولتين” بمقر الأمم المتحدة يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه فلسطين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين تأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية أن الجهود تبذل من قبل قادة المملكة لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل نحو تحقيق السلام الشامل.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة بمشاركة دولية واسعة يهدف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولتين تضمن حقوق الفلسطينيين.

وأخيرًا، أكد وزير الخارجية أن المؤتمر يأتي لدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ولإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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