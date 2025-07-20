عودة تحرك مخترق كوين بيس بنقله ملايين الدولارات من الإيثيريوم

عاد المخترق المرتبط باختراق بيانات مستخدمي “كوين بيس”، والذي تسبب بخسائر تجاوزت 300 مليون دولار، إلى المشهد مجددا من خلال سلسلة من التحركات الكبيرة في الإيثيريوم (ETH).

وفقا لمنصة “Lookonchain”، اشترت المحفظة التي يُعتقد أنها تعود للمهاجم 649.62 ETH بقيمة 2.31 مليون دولار خلال تسع ساعات، بسعر متوسط 3561 دولار.

وتُعد هذه ثاني عملية شراء كبيرة في يوليو، بعد اقتناء سابق لـ4863 ETH مقابل 12.55 مليون دولار عند سعر 2581 دولار.

وتشير التحركات إلى عودة نشطة للمحفظة إلى السوق، مع الاستفادة من زخم صعودي في سعر الإيثيريوم، الذي تجاوز 3700 دولار لأول مرة منذ عام 2022، مرتفعا بأكثر من 40% خلال الشهر الماضي.

يُعتقد أن عمليات الشراء تُنفذ عبر بروتوكول “CoW” لتقليل الانزلاق وزيادة الخصوصية، في وقت تخضع فيه المحفظة لمراقبة دقيقة من قبل محللي البلوكشين.

وكانت المحفظة قد باعت في مايو 26,762 ETH بقيمة 69.25 مليون دولار، ما يشير إلى استراتيجية تدوير رأس مال دقيقة من قبل المخترق.

يرتبط المهاجم باختراق أمني خطير تعرضت له “كوين بيس” في مايو الماضي، حين تمكن من الوصول إلى بيانات حساسة لعدد محدود من المستخدمين عبر استغلال نقاط ضعف بشرية في مراكز الدعم الخارجية.

وعلى الرغم من عدم سرقة أرصدة أو كلمات مرور، تحملت “كوين بيس” تكاليف كبيرة في التحقيق والتعويض، وأكدت التزامها برد حقوق المتضررين دون التفاوض مع المهاجم.

ومع تجاوز متوسط سعر إعادة الدخول إلى السوق 2600 دولار، تحتفظ محفظة هذا المخترق بأرباح غير محققة بعشرات الملايين من الدولارات، ما يوحي بأن موجة التجميع لديه لم تنته بعد.

