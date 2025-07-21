إيثيريوم تتوسع: ارتفاع في عدد المعاملات وحد الغاز مع دعم المصادقين لهدف 45 مليون وحدة

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 12:51 مساءً - شهدت شبكة إيثيريوم ارتفاعًا في قدرتها على المعالجة يوم الأحد، بالتزامن مع تزايد دعم المصادقين لرفع حد الغاز إلى 45 مليون وحدة، وهي خطوة من شأنها تقليل رسوم المعاملات وتحسين قابلية الشبكة للتوسع.

وبحسب بيانات Etherscan، ارتفع حد الغاز في شبكة إيثيريوم إلى أكثر من 37.3 مليون وحدة يوم الأحد، بزيادة تقارب 3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تم اقتراح عدة كتل بحدود غاز أعلى. ويُعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ فبراير، عندما ارتفع الحد من 30 مليونًا إلى 36 مليون وحدة.

متوسط حدود سعر إيثريوم على مر الزمن. المصدر: Etherscan

تحسّن في عدد المعاملات المنجزة

يمثّل ارتفاع حد الغاز زيادة في الطاقة الاستيعابية للشبكة الأساسية (Layer 1)، إذ يسمح بمعالجة المزيد من المعاملات في كل كتلة. ويتمكّن المصادقون من تعديل الحد تلقائيًا بمعدل 0.1% لكل كتلة عند الإشارة إلى دعم التغيير.

ووفقًا لمنصة Chainspect، ارتفع معدل المعاملات في الثانية (TPS) إلى ما يقارب 18 معاملة في الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بـ15 معاملة في الثانية في الفترة التي أعقبت الزيادة السابقة في حد الغاز.

المصادقون يتفقون على "ضخ الغاز"

تأتي زيادة الحد خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع إشارات من قرابة نصف عملات الإيثر المحصّصة (staked ETH) لدعم رفع حد الغاز إلى 45 مليون وحدة أو أكثر، وذلك ضمن حملة مجتمعية تحمل شعار "Pump the Gas".

وكتب المؤسس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، يوم الأحد: "ما يقرب من 50% من الحصة التصويتية تدعم رفع حد الغاز في الطبقة الأولى إلى 45 مليونًا".

وبحسب موقع GasLimits.pics، فإن 47.2% من المصادقين المؤيدين قد أعربوا عن دعمهم لرفع الحد.

إشارة حدّ استهلاك الوقود. المصدر: GasLimit.pics

ما هي حملة Pump the Gas؟

يشير حد الغاز إلى الحد الأقصى للغاز المستخدم في تنفيذ المعاملات أو العقود الذكية داخل كل كتلة. أما الغاز نفسه، فهو الرسوم المدفوعة بعملة إيثر لإجراء المعاملات أو تنفيذ العقود على الشبكة.

وقد أطلق مطورو إيثيريوم حملة "Pump the Gas" في مارس 2024 بهدف رفع حد الغاز من 30 إلى 40 مليون وحدة، بدعوى أن هذه الخطوة ستُقلل من رسوم المعاملات على الطبقة الأولى.

وأشار بوتيرين إلى أن التحسينات الأخيرة التي نفّذها فريق Geth — وهو أشهر عملاء عقدة إيثيريوم — تجعل من توسيع حدود الغاز أمرًا أكثر أمانًا، وذلك بفضل التحسينات في آليات عقد الأرشيف.

ارتفاع في النشاط وسعر الإيثر

ارتفع نشاط شبكة إيثيريوم خلال الأشهر الماضية، حيث زاد عدد المعاملات اليومية من نحو 1.1 مليون في أبريل إلى حوالي 1.4 مليون حاليًا، بحسب Etherscan.

وقد ترافق هذا النشاط المتزايد مع ارتفاع في السعر، إذ سجّل الأصل قفزة بلغت 54% خلال الشهر الماضي. ووصل سعر إيثر يوم الأحد إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، متجاوزًا 3,800 دولار، في ظل تزايد الطلب من قبل الخزائن المؤسسية وصناديق التداول المدرجة (ETFs).