شركة “ترامب ميديا” تستحوذ على بيتكوين بقيمة 2 مليار دولار

استحوذت مجموعة “ترامب للإعلام والتكنولوجيا”، المرتبطة بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، على نحو 2 مليار دولار من عملة البيتكوين وأوراق مالية مرتبطة بها، وفقا لبيان صحفي حديث.

ولم يتم توضيح طبيعة هذه الأوراق، غير أن التقديرات تشير إلى أنها قد تكون استثمارات في صناديق المتداولة (ETF).

وتبلغ الأصول السائلة للشركة نحو 3 مليار دولار، مما يعني أن الأصول المتعلقة بالبيتكوين تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي السيولة المتاحة.

وفي تعليق على هذا التوجه، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة “ديفين نونيس” بأن الشركة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تأمين استقلال مالي وحماية ضد ما وصفه بالتمييز المحتمل من المؤسسات المالية.

كما أضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن خطة تكامل أوسع مع الخدمة التي تعتزم الشركة إطلاقها ضمن منصة “تروث سوشيال”.

وتُعد “تروث سوشيال” المنصة الأساسية للرئيس “ترامب” لإصدار تصريحاته، ويتجاوز عدد المستخدمين الشهري 32 مليون وفقا بيانات موقع “SimilarWeb”.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لإطلاق صندوق تداول فوري لعملتي البيتكوين والإيثيريوم، ومن المقرر أن يحتفظ بنسبة 75% من الأصول على شكل بيتكوين و25% على شكل ايثيريوم في حال الموافقة على الطلب.

