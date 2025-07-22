Strategy تطلق سهمًا جديدًا مرتبطًا بـ100 دولار لزيادة احتياطياتها من بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - أعلنت شركة Strategy، أكبر جهة مؤسسية حاملة للبيتكوين في العالم، عن إطلاق نوع جديد من الأسهم بهدف جمع تمويل إضافي للاستثمار في العملة الرقمية.

وكشفت الشركة التي يقودها مايكل سايلور عن خطط لطرح عام أولي (IPO) يشمل 5 ملايين سهم من فئة الأسهم الممتازة الدائمة المتغيرة العائد السلسلة A المرمزة (STRC).

وذكرت Strategy أن صافي العائدات سيُستخدم لأغراض مؤسسية عامة، "بما في ذلك الاستحواذ على بيتكوين وتوفير رأس المال التشغيلي"، بحسب ما ورد في إعلانها يوم الإثنين.

على عكس الطروحات السابقة، ستراكم أسهم STRC توزيعات أرباح تراكمية بمعدل متغير على القيمة الاسمية البالغة 100 دولار للسهم الواحد، مع معدل توزيع أولي يعادل 9% سنويًا يتم دفعه شهريًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من إعلان Strategy عن طرح بقيمة 4.2 مليار دولار عبر آلية "الطرح في السوق" (ATM) في 7 يوليو، وهي أداة لجمع رأس المال تتيح للشركة بيع أسهم جديدة لشراء المزيد من بيتكوين.

المصدر: Michael Saylor

وأشار سايلور في منشور على منصة X يوم الإثنين إلى أن هذا الطرح العام الأولي سيكون متاحًا لـ"مستثمرين محددين".

STRC: سهم أرباح يعمل كعملة مستقرة تركيبية؟

تهدف آلية إصدار STRC إلى "تعديل معدل التوزيع الشهري المنتظم سنويًا بطريقة تُبقي سعر السهم قريبًا من قيمته الاسمية البالغة 100 دولار"، بحسب البيان الرسمي للشركة.

وقد وصف المؤلف المتخصص في بيتكوين، آدم ليفينغستون، هذا السهم الجديد بأنه "نوع مالي جديد كليًا" صُمم لتحويل الأموال الورقية إلى بيتكوين بسرعة وكفاءة.

وكتب ليفينغستون في منشور على X:

"يمكن لـ Strategy تعديل معدل التوزيع شهريًا للحفاظ على تداول STRC قريبًا من 100 دولار، تمامًا كأنه عملة مستقرة تركيبية ذات عائد. أنت لا تشتري سهمًا، بل قناة استثمارية في بيتكوين بعائد مستهدف."

وأضاف أن هذه الآلية ستُتيح لـ Strategy "جذب السيولة الورقية من خلال العائد" و"تطبيق استراتيجية متوسط سعر التكلفة لشراء بيتكوين بشكل مستمر".

يأتي إعلان الطرح الجديد بعد أن اشترت Strategy يوم الإثنين ما قيمته 740 مليون دولار من بيتكوين، بمتوسط سعر بلغ 118,940 دولارًا للعملة الواحدة، ما يعكس ثقة متزايدة في مسار السعر الصاعد.

مقتطف من نموذج 8-K من الاستراتيجية. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفقًا للمخترع والمؤسس المشارك لشركة Blockstream، آدم باك، فإن شركات الخزينة التي تركّز على بيتكوين مثل Strategy وMetaplanet قد تكون المحرك الرئيسي نحو وصول سوق بيتكوين إلى قيمة 100 تريليون دولار.

وكتب باك في منشور على X بتاريخ 26 أبريل:

"فرصة تداول مستدامة وقابلة للتوسع بقيمة 100 إلى 200 تريليون دولار تُمهّد الطريق أمام 'التبيتن الكامل' (Hyperbitcoinization). قابلة للتطبيق بما يكفي لتبنّي معظم الشركات المدرجة الكبرى لبيتكوين كأصل خزينة."

