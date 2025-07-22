مجموعة Genius تستشهد بقانون GENIUS وتضاعف احتياطياتها من بيتكوين إلى 200 عملة

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - قامت شركة Genius Group، وهي شركة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتخذ من سنغافورة مقرًا لها، بمضاعفة احتياطياتها من بيتكوين إلى 200 BTC ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لبناء احتياطي خزينة يصل إلى 10,000 بيتكوين.

وبحسب بيان صدر يوم الثلاثاء، اشترت الشركة 20 بيتكوين (BTC) في 18 يوليو، حيث كان سعر بيتكوين يتراوح بين 117,000 و120,600 دولار في ذلك اليوم، وفقًا لبيانات Nansen.

وذكر البيان أن متوسط سعر الشراء بلغ 106,812 دولارًا لكل بيتكوين — أي أقل بنسبة تتراوح بين 9.5% و12.9% من سعر السوق في ذلك اليوم. وبلغ إجمالي قيمة الشراء 2.14 مليون دولار مقابل عملات تبلغ قيمتها السوقية 2.35 مليون دولار وقت كتابة الخبر، ما يعني أن Genius حققت بالفعل أرباحًا إجمالية قدرها 216,000 دولار تقريبًا، أو ما يعادل 9.8%.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب Cointelegraph للحصول على توضيح بشأن كيفية تأمين هذا الخصم في سعر الشراء.

وتخطط Genius Group لرفع حيازتها إلى 1,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2025، والوصول إلى 10,000 بيتكوين خلال العامين المقبلين. وأشارت الشركة إلى أن تمرير قانون تقييم الابتكارات الجديدة في الولايات المتحدة، المعروف باسم قانون GENIUS، سيساعد في تسريع مبادراتها التعليمية القائمة على البلوكتشين.

كما أوضحت الشركة أنها تعتزم التقدّم للحصول على ترخيص إصدار عملات مستقرة معتمد (PPSI) بموجب القوانين الأمريكية الجديدة، بالإضافة إلى ترخيص منفصل للعمل كمزود خدمات أصول رقمية غير مصرفية (DASP).

تأتي عملية الشراء الأخيرة بعد إعلان سابق في أواخر يونيو بشأن خطتها لتوزيع أي عوائد محتملة من دعويين قضائيتين تطالبان بتعويضات تتجاوز مليار دولار. وفي منتصف يونيو، زادت Genius Group احتياطياتها من بيتكوين بنسبة تفوق 50% من خلال شراء 34 عملة.

مكافآت تعليمية مرمّزة وطموحات لإطلاق عملة مستقرة

ذكرت الشركة أن قانون GENIUS سيسمح لها بتوسيع أكاديمية Genius، منصتها التعليمية المبنية على البلوكتشين. تمنح الأكاديمية الطلاب "مكافآت التعليم من Genius" المرمز (GEMs)، وهي رموز مرمّزة تعادل كل منها ساتوشي واحد (جزء من مليون من بيتكوين).

يمكن كسب GEMs واستبدالها بطريقة مشابهة لأميال الطيران، لكنها غير قابلة للتحويل إلى عملات ورقية أو مشفّرة. وإذا حصلت الشركة على ترخيص PPSI، فإنها تخطط لتحويل GEMs إلى عملة مستقرة تُستخدم كعملة رقمية داخل نظامها البيئي.

حاليًا، يتم الدفع للمعلمين والموجهين والشركاء عبر البنية التحتية المالية التقليدية. ومع الترخيص، تسعى Genius إلى إتاحة المدفوعات المباشرة بالعملات المستقرة إلى المحافظ الرقمية.

وتقوم الشركة أيضًا بتطوير دورات وشهادات تعليمية تعمل على السلسلة (onchain). وإذا حصلت على ترخيص DASP، تقول الشركة إن هذه الشهادات ستكون معترفًا بها كأصول رقمية منظمة، مما يمنح المعلمين حقوق ملكية فكرية قائمة على البلوكتشين.

كما تخطط Genius لتنظيم برامج تدريبية ومخيمات ميدانية يمكن فيها استخدام GEM أو العملة المستقرة المستقبلية للدفع مقابل الطعام والإقامة والترفيه وخدمات أخرى.

قانون Genius سيعود بالنفع على إيثريوم

ينشئ قانون GENIUS إطارًا وطنيًا لترخيص مصدري العملات المستقرة، ويُلزمهم بتوفير احتياطيات كاملة بنسبة 1:1، ويحظر العملات المستقرة الخوارزمية غير المدعومة، ويخضعهم لقواعد مكافحة غسيل الأموال. كما يمنح حاملي العملات المستقرة أولوية قانونية في حال إفلاس المُصدر.

وقال أندرو كيز، الرئيس التنفيذي لصندوق Ether Machine الذي تم الإعلان عنه حديثًا، إن إيثريوم سيكون أكبر المستفيدين من هذا القانون. وفي مقابلة مع CNBC يوم الاثنين، أوضح أن إيثريوم يُستخدم على نطاق واسع في ترميز الأصول، بما في ذلك العملات المستقرة.

أندرو كيز يتحدث على قناة سي إن بي سي. المصدر: CNBC

وقال: "المستفيد الأكبر من قانون GENIUS هو إيثريوم، لأن الغالبية العظمى من العملات المستقرة مبنية فوق شبكة إيثريوم".

وأضاف أن إيثريوم يُظهر "ديناميكيات قانون القوة"، حيث إن نحو 90% من الأصول والعملات المستقرة المُرمّزة مبنية على شبكته، على غرار سيطرة Google على معظم عمليات البحث عبر الإنترنت.