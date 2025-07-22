منتِج لحوم الخنزير الصيني الذي تحوّل إلى تعدين بيتكوين يطلق خطة دوجكوين رسميًا

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - أطلقت شركة Bit Origin، وهي شركة مقرها الصين متخصصة في معالجة لحوم الخنزير وتحوّلت لاحقًا إلى تعدين بيتكوين، رسميًا مبادرتها المتعلقة بخزينة الأصول الرقمية عبر أول عملية استحواذ على 40.5 مليون دوجكوين.

وفي بيان صدر يوم الإثنين، أعلنت الشركة أن شراء عملة دوجكوين (DOGE) كان "أول عملية استحواذ استراتيجية" ضمن مبادرتها الجديدة لتكوين خزانة أصول رقمية، بدعم من طرح أسهم وسندات دين يستهدف جمع 500 مليون دولار.

وبسعر متوسط يبلغ 0.24 دولار للعملة الواحدة، تكون Bit Origin قد أنفقت قرابة 9.9 ملايين دولار على عملية الشراء. ويتم تداول دوجكوين حاليًا بسعر 0.26 دولار، وفقًا لبيانات Nansen.

روابط صينية سابقة وتاريخ مثير للجدل

من الجدير بالذكر أن لـ Bit Origin روابط مع شركة تعدين عملات رقمية مرتبطة بالصين تم إجبارها على إخلاء منشأة في ولاية وايومنغ بأمر من البيت الأبيض.

في عام 2022، دخلت Bit Origin في شراكة مع شركة MineOne Partners Limited لتشغيل منشأة لتعدين العملات الرقمية في مدينة شايان، وايومنغ، حيث قدمت دعماً استراتيجياً وتشغيليًا. لكن تم إجبار شركة التعدين المرتبطة بالصين على مغادرة الموقع في عام 2024 بسبب قربه من قاعدة للصواريخ النووية.

قبل أن ينضم إلى Bit Origin كرئيس تنفيذي ومدير للعمليات في عام 2021، شغل Jinghai Jiang منصب مدير في شركة MineOne Partners Limited.

الرئيس التنفيذي: دوجكوين عند نقطة تحوّل

أُطلقت دوجكوين عام 2013 على يد المهندسين البرمجيين بيلي ماركوس وجاكسون بالمر كعملة ساخرة من المضاربات المفرطة في عالم العملات الرقمية آنذاك. ومع ذلك، أصبحت اليوم ثامن أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

وأوضح Jiang أن الشركة اختارت دوجكوين لتكون أصلًا لخزينتها بدلاً من غيرها من العملات الرقمية نظرًا لاقترابها من "نقطة تحوّل في الاستخدام العملي للمدفوعات الصغيرة، مدفوعة بأنشطة المطورين المتجددة واهتمام مؤسساتي أوسع بترميز الأصول".

وأضاف: "رغم احتضاننا لأصولها الثقافية التي ساعدت في تعزيز السيولة والشهرة العالمية، نعتقد أن ظروف السوق الحالية تتماشى مع تطور دوجكوين نحو التمويل اللامركزي".

من شركة لحوم إلى استراتيجية أصول رقمية

في 17 يوليو، وقعت Bit Origin اتفاقيات مع مستثمرين لبيع ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأسهم، و100 مليون دولار من الدين القابل للتحويل لتمويل استراتيجية خزين دوجكوين.

وقال Jiang في تصريح سابق: "Bit Origin تتطور الآن لتتجاوز مجرد البنية التحتية للتعدين، وتبدأ بالمشاركة المباشرة في القيمة والاستخدام الفعلي للأصول الرقمية".

تأسست الشركة في عام 2019 تحت اسم China Xiangtai Food وكانت تعمل بشكل أساسي في معالجة لحوم الخنزير، بما في ذلك الذبح والتعبئة والتوزيع والبيع بالجملة.

لكن في ديسمبر 2021، أعلنت أنها اشترت 742 جهاز تعدين بيتكوين من الدرجة الأولى كجزء من تحولها إلى عالم العملات الرقمية، وغيرت اسمها إلى Bit Origin في عام 2022. وبحلول عام 2025، لم تعد تذكر معالجة لحوم الخنزير في ملفها التعريفي.

حيتان دوجكوين يهيمنون على السوق

تُظهر بيانات من موقع BitInfoCharts أن غالبية عملة دوجكوين مركزة لدى عدد قليل من المحافظ الكبيرة، حيث تحتفظ 908 عناوين بأكثر من 81% من إجمالي العرض.

يتم تخزين معظم مخزون دوجكوين في 908 عناوين. المصدر: BitInfoCharts

إحدى هذه المحافظ تمتلك أكثر من 28 مليار دوجكوين، بينما تحتفظ الـ14 محفظة التالية مجتمعة بأكثر من 43 مليارًا. وفي مارس، ذكرت منصة Exolix أن المحفظة التي تحتوي على 28 مليار دوجكوين تعود إلى شركة الوساطة Robinhood.

أما ثاني أكبر مالك مجهول الهوية فيحتفظ بـ8.90 مليار دوجكوين، وتأتي منصة Binance كثالث أكبر مالك بـ7.65 مليار.

للمقارنة، يُحتفظ بحوالي 82% من عملات بيتكوين (BTC) ضمن 152,002 عنوان محفظة، وفقًا لـ BitInfoCharts.