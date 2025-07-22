مؤسس Ether Machine يدّعي أن أداء إيثر تفوّق على بيتكوين خلال العقد الماضي

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - قال أندرو كيز، الشريك المؤسس لشركة الاستثمار الجديدة في الإيثيريوم "The Ether Machine"، إن المستثمرين كانوا سيحققون أرباحًا أكبر بكثير لو استثمروا في إيثر (ETH) بدلاً من بيتكوين (BTC) قبل عشر سنوات.

وصرّح كيز خلال ظهوره في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC يوم الاثنين:

"سعر إيثر مقابل بيتكوين تحسّن بشكل كبير خلال العقد الماضي. ولو أنك امتلكت إيثر منذ انطلاق إيثيريوم، لكنت اليوم أكثر ثراءً بمقدار 50 ضعفًا".

لكنه عاد لاحقًا وصحح الرقم في منشور على منصة X، موضحًا أن العائد الحقيقي أقرب إلى 30 ضعفًا.

يعمل كيز رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الجديدة، التي تخطط للانطلاق بأكثر من 400,000 إيثر أي ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار حاليًا لتصبح بذلك أكبر كيان عام يوفر تعرضًا مؤسساتيًا للإيثيريوم.

وهذا الرقم يتجاوز مقتنيات شركتي Bitmine وSharpLink اللتين تحتفظان بـ 300,000 و280,000 إيثر على التوالي.

وأكد كيز خلال المقابلة أنه "رجل إيثيريوم" ولا يمتلك بيتكوين، قائلاً:

"أفضل امتلاك آيفون على خط أرضي".

كما أشار إلى أن "أكبر المستفيدين من قانون GENIUS هو إيثيريوم"، نظرًا لأن معظم العملات المستقرة مبنية على شبكته.

وأضاف:

"يشهد إيثيريوم ديناميكيات قوة الشبكة، حيث يتم نشر 90٪ من الأصول المُرمّزة عليه، تمامًا كما تهيمن Google على 90٪ من عمليات البحث على الإنترنت".

أندرو كيز في برنامج "سكواك بوكس". المصدر: CNBC

مقارنة غير مكتملة

رغم أن المقارنة بين عوائد إيثر وبيتكوين عبر الزمن ليست غير دقيقة، إلا أنها أيضًا لا تعكس الصورة الكاملة للصعود الهائل لكلا الأصلين منذ انطلاقهما.

تم إطلاق شبكة بيتكوين عام 2009، وكانت أول مؤشرات سعرها يوم "بيتزا بيتكوين" الشهير في مايو 2010، عندما كان سعر العملة نحو 0.0041 دولار.

وعندما بدأت التداول فعليًا على منصة Mt. Gox في يوليو 2010، كان سعرها نحو 0.05 دولار، وارتفع منذ ذلك الحين بأكثر من 234 مليون بالمئة.

أما إيثيريوم فقد أُطلق في يوليو 2015، حين كان سعر بيتكوين قد بلغ 280 دولارًا.

وكان متوسط سعر إيثر بعد الإطلاق حوالي 1.60 دولار، وارتفع منذ ذلك الحين بنسبة 236,837٪.

كما أن الأداء الأخير يضيف بُعدًا جديدًا للنقاش؛ إذ لم يسجل إيثر بعد قمة سعرية جديدة خلال الدورة الحالية، ولا يزال أقل بـ 23٪ من أعلى سعر بلغه في عام 2021 (4,878 دولارًا).

في المقابل، سجّل بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق في 14 يوليو، بارتفاع 78٪ عن ذروته في دورة 2021.

Ether Machine تخطط لطرح عام

تُعد Ether Reserve شركة استثمار جديدة تركز على إيثيريوم، وتخطط لطرح أسهمها في بورصة ناسداك بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دولار.

وسيتم إطلاق الشركة من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) تُدعى Dynamix Corporation، ليحمل الكيان المدمج اسم "The Ether Machine"، بحسب ما أوردته رويترز.

انتقال السيولة إلى إيثر

قال جيف مي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة BTSE، لموقع Cointelegraph يوم الثلاثاء:

"المستثمرون يتوجهون إلى إيثيريوم بشكل جماعي، وهو ما يفسّر استمرار الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف أن الزخم بات واضحًا لصالح إيثر، قائلاً:

"الأمر منطقي، إذ لا يزال إيثيريوم يتداول دون أعلى مستوياته التاريخية، وهناك اعتقاد واسع بأنه سيُغلق هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة".