شركة DeFi Development Corp تُلامس حاجز مليون سولانا مع ارتفاع العملة بنسبة 12٪

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:56 مساءً - أعلنت شركة DeFi Development Corp المدرجة في بورصة ناسداك أنها باتت على بُعد توكن واحد فقط من بلوغ حاجز المليون توكن سولانا (SOL) في خزينتها، بعد عملية شراء أخيرة بقيمة 198 مليون دولار.

وفي بيان صدر يوم الإثنين، أوضحت الشركة أنها اشترت 141,383 توكن سولانا بين 14 و20 يوليو، مما رفع إجمالي ما تملكه إلى 999,999 توكن.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الشراء الأخيرة شملت عمليات شراء فوري، وسولانا مقفل بأسعار مخفّضة، بالإضافة إلى 867 توكن تم الحصول عليها من خلال التحصيص، وعائدات المدققين، و"أنشطة أخرى على السلسلة".

وجاء في منشور للشركة على منصة X يوم الإثنين:

"جميع توكنات سولانا التي تم الحصول عليها حديثًا يجري تحصيصها على الفور، ما يُنتج عائدًا أصليًا ويُسهم في تأمين شبكة سولانا".

سولانا ترتفع 12٪

جاءت آخر عملية شراء لسولانا من الشركة يوم الأحد، وقد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل بحلول الإثنين، حيث قفزت عملة SOL بنسبة 12٪ لتتجاوز 202 دولار، وفقًا لبيانات من Nansen.

وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، ارتفعت العملة بأكثر من 25٪.

المزيد من عمليات الشراء متوقعة

قالت DeFi Development Corp إنها جمعت منذ بداية يوليو 19.2 مليون دولار من خلال إصدار 740,000 سهم من الأسهم العادية، وأشارت إلى أن لديها 5 ملايين دولار متاحة لشراء المزيد من SOL.

وبالأسعار الحالية، يمكن لهذا المبلغ شراء ما لا يقل عن 24,752 توكن إضافي من سولانا.

وفي حلقة بتاريخ 25 يونيو من بودكاست Thinking Crypto، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جوزيف أونوراتّي، إن الشركة لا تخطط للتوسع نحو أي عملة مشفرة أخرى "في المستقبل المنظور".

وأوضح أن اختيار سولانا لخزينة الشركة كان بسبب العائد الأصلي الذي تتيحه، إلى جانب تقلبها السعري، وهو ما وصفه بأنه "العنصر الأساسي" لنجاح شركات استراتيجية الخزينة، مضيفًا أن "التقلب في النهاية يُموّل لصالح المساهمين من خلال أدوات الدين القابلة للتحويل".

وتجدر الإشارة إلى أن DeFi Development Corp التي كانت تُعرف سابقًا باسم Janover كانت في الأصل شركة تمويل عقاري تعتمد على منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط المقرضين بمشتري العقارات التجارية.

وقد بدأت أولى عمليات شراء سولانا في 8 أبريل عبر اقتناء 2,858 توكن.

رغم الارتفاع القوي لسولانا، تراجع سهم DeFi Development Corp بنسبة 3.65٪ يوم الإثنين ليُغلق عند 23.52 دولار، قبل أن يتعافى قليلًا في جلسات ما بعد الإغلاق ليصل إلى 24.55 دولار، بحسب بيانات Google Finance.

انخفض سهم شركة DeFi Development Corp خلال جلسة التداول العادية، لكنه تعافى قليلاً بعد ساعات العمل. المصدر: Google Finance

شركات أخرى تتجه نحو سولانا

في 10 يوليو، أعلنت شركة Bit Mining المتخصصة في تعدين البيتكوين عن تحول استراتيجي نحو نظام سولانا، مع خطة لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار لإنشاء خزينة توكنات سولانا.

وفي 16 يونيو، ارتفعت أسهم شركة MemeStrategy للاستثمار التكنولوجي بنسبة 28.5٪ بعد أن أصبحت أول شركة مدرجة علنًا في هونغ كونغ تستثمر في سولانا، حيث اشترت 2,440 توكن والتزمت بدعم النظام البيئي للعملة.