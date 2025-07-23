تقرير: البنك المركزي البريطاني يدرس إلغاء خطة العملة الرقمية

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - أفاد تقرير صادر عن "بلومبيرغ" يوم الثلاثاء أن بنك إنجلترا (BoE) يدرس إلغاء خطته لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، وسط تزايد الشكوك حول جدواها وفائدتها للنظام المالي أو البنك نفسه، وذلك نقلًا عن مصادر مطلعة.

ووفقًا للتقرير، فإن مسؤولي البنك المركزي البريطاني يشجعون البنوك الخاصة بهدوء على تسريع الابتكارات في أنظمة الدفع بدلًا من المضي قدمًا في تطوير عملة رقمية للمستهلكين. وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، خلال جلسة استماع في البرلمان أمام لجنة الخزانة يوم الثلاثاء:

"إذا نجحت الابتكارات التجارية للبنوك، فسأحتاج إلى كثير من الإقناع بضرورة إدخال شكل جديد من النقود".

وأضاف: "أعتقد أن من المنطقي إجراء هذه الابتكارات على هذا النحو. وإذا نجحت، فإنني أتساءل عن الحاجة لإدخال نوع جديد من الأموال."

وتُعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تراجع الدعم العالمي للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وتراجعًا عن موقف بنك إنجلترا السابق الذي أكد فيه أن "الجنيه الرقمي سيكون على الأرجح ضروريًا في المستقبل." ففي عام 2023، قال بيلي:

"استنادًا إلى عملنا حتى الآن، يرى بنك إنجلترا ووزارة الخزانة أنه من المحتمل أن نحتاج إلى الجنيه الرقمي مستقبلًا."

المملكة المتحدة تتأخر في تبني العملات الرقمية المركزية

تشير بيانات مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل" إلى أن المملكة المتحدة ما زالت في مرحلة التطوير فيما يخص عملتها الرقمية، وهي متأخرة نسبيًا عن عدد من الدول الأخرى. ولم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المضي قدمًا في المشروع، وفقًا لبلومبيرغ.

وقد واجه مشروع الجنيه الرقمي انتقادات من مشرّعين وجماعات نظريات المؤامرة، وتلقى أكثر من 50,000 تعليق خلال مشاورات عامة، معظمها كان سلبيًا.

حالة تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية. المصدر: المجلس الأطلسي

كما أثار المشروع مخاوف تتعلق بالخصوصية، إلى جانب مخاوف من احتمال حدوث سحب جماعي للودائع من البنوك في أوقات الأزمات، وكذلك القلق من تأثير العملات المستقرة التي تصدرها شركات التكنولوجيا الكبرى أو دول أجنبية على استقرار الجنيه الإسترليني.

قانون أمريكي لمناهضة العملات الرقمية المركزية

على الجانب الآخر من الأطلسي، أوقف الكونغرس الأمريكي تقدم عملة رقمية محتملة للبنك المركزي عبر تمرير "قانون مناهضة دولة المراقبة عبر العملات الرقمية"، إلى جانب تمرير مشروعين تشريعيين يتعلقان بالعملات الرقمية الأسبوع الماضي.

ويهدف القانون إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار أو اختبار عملة رقمية دون موافقة صريحة من الكونغرس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين من أن مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة المعروف باسم "GENIUS Act" يشكل "بابًا خلفيًا" قد يسمح للحكومة بإطلاق عملة رقمية مركزية مقنّعة على شكل عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.

توسع بطيء لكن مستمر في تبني العملات الرقمية المركزية

حتى الآن، أطلقت ثلاث دول فقط عملات رقمية مركزية بشكل رسمي: جزر البهاما، جامايكا، ونيجيريا.

وبحسب أداة تتبع CBDC التابعة لـ"أتلانتيك كاونسل"، هناك 49 دولة في مرحلة التجريب، و20 في مرحلة التطوير، و36 دولة في مرحلة البحث.