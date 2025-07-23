21Shares تتقدّم بطلب إلى SEC لإطلاق صندوق ETF فوري لعملة ONDO

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - قدّمت شركة 21Shares، المُصدرة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق منتج يتتبع السعر الفوري لعملة "أوندو" (ONDO)، وهي الرمز الأصلي لبروتوكول التمويل اللامركزي Ondo Finance.

وقدّمت الشركة نشرة أولية يوم الثلاثاء لإنشاء صندوق "21Shares Ondo Trust"، والذي يهدف إلى الاحتفاظ المباشر برموز ONDO وتتبع أدائها من خلال مؤشر السعر المرجعي CME CF Ondo Finance-Dollar Reference Rate. وستتولى شركة Coinbase مهام الحفظ لهذه الرموز.

وسيكون الصندوق أداة استثمار سلبية لا تتضمن أية مضاربات أو رافعة مالية. وسيتمكّن المشاركون المعتمدون من إنشاء أو استرداد الأسهم نقدًا أو عينيًا.

يُذكر أن ONDO هو الرمز الخدمي الأصلي لشبكة Ondo Chain، وهي سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى تعمل بآلية إثبات الحصّة (PoS)، وتركز على أسواق مالية مؤسسية وتوفير إمكانية ترميز الأصول الواقعية (RWAs).

تبلغ القيمة السوقية لعملة ONDO حوالي 3.5 مليار دولار، مع عرض متداول يبلغ 3.1 مليار من إجمالي 10 مليارات رمز. ويبلغ سعرها الحالي 1.12 دولار، منخفضة بنسبة 48% عن أعلى مستوى لها عند 2.14 دولار تم تسجيله في ديسمبر، بحسب بيانات CoinGecko.

ارتباط ONDO بمنصة ترامب اللامركزية

تُعد منصة World Liberty Financial التابعة لعائلة ترامب أحد داعمي Ondo Finance، حيث أضافت رمز ONDO إلى محفظتها.

في ديسمبر الماضي، اشترت المنصة ما قيمته 250,000 دولار من ONDO، وتحتفظ حاليًا بـ342,000 رمز تُقدَّر قيمتها بحوالي 383,000 دولار، وفقًا لبيانات Nansen.

مع ذلك، لا تمثل حيازة ONDO سوى 0.2% من إجمالي محفظة World Liberty Financial البالغة 208 ملايين دولار، والتي تتألف في معظمها من عملات مستقرة وإيثريوم وبيتكوين مغلفين.

التركيز على ترميز الأصول الواقعية للمؤسسات

في وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت Ondo Finance على شركة Oasis Pro، وهي شركة وساطة مسجلة لدى SEC، وذلك في إطار سعيها لإطلاق أوراق مالية مرمّزة بالشراكة مع Pantera Capital.

تُعد Oasis Pro منصة تداول بديلة (ATS) ووكيلة نقل مرخصة، أي أنها منصة تداول غير بورصوية مرخصة من SEC ويمكنها إدارة ملكية الأوراق المالية. كما أنها عضو في هيئة تنظيم القطاع المالي FINRA منذ عام 2020.

وأعلنت Ondo في فبراير عن شبكة Ondo Chain، وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى مخصصة للمؤسسات المالية في وول ستريت لترميز الأصول الواقعية.

قيمة الأصول الواقعية المرمّزة ترتفع بشكل كبير

شهدت قيمة الأصول الواقعية المرمّزة على البلوكتشين ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث قفزت بنسبة 58% لتصل إلى ما يقارب 25 مليار دولار، وفقًا لموقع RWA.xyz.

وتتم ترميز غالبية هذه الأصول والتي تشمل بشكل أساسي الائتمان الخاص وسندات الخزانة الأمريكية على شبكة إيثريوم، التي تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 55%.