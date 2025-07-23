هيئة الأوراق المالية الأمريكية توافق ثم تعلّق فورًا تحويل صندوق Bitwise إلى صندوق متداول بالبورصة

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 03:47 مساءً - وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ثم علّقت على الفور تحويل صندوق مؤشر العملات المشفرة التابع لشركة Bitwise إلى صندوق متداول في البورصة (ETF)، مما ترك الطلب في حالة من الغموض ريثما تتم مراجعته.

فقد منحت إدارة التداول والأسواق التابعة للجنة موافقة "معجلة" على تحويل صندوق Bitwise 10 Crypto Index إلى ETF يوم الثلاثاء، ما كان سيسمح لـ Bitwise بطلب تفعيل التسجيل قبل الموعد الزمني المعتاد.

لكن في خطاب صادر في اليوم نفسه، قالت شيري هايوود، السكرتيرة المساعدة في SEC، إن "الأمر معلق إلى أن تصدر اللجنة قرارًا بخلاف ذلك"، مضيفة أن "اللجنة ستراجع الإجراء المفوض".

يضم صندوق مؤشر العملات المشفرة التابع لـ Bitwise، الذي يُتداول تحت رمز BITW، مجموعة من العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH). وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لتحويله إلى ETF في نوفمبر الماضي.

أوقفت شيري هايوود، مساعدة سكرتير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الموافقة على صندوق مؤشرات العملات المشفرة التابع لشركة بيتوايز ريثما تُراجعه الهيئة. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

تأجيل مشابه لقضية Grayscale

قال جيمس سيففارت، محلل صناديق ETF لدى Bloomberg، في منشور عبر منصة X يوم الثلاثاء، إن ETF الخاص بـ Bitwise "تم تعليقه من قِبل مفوض أو أكثر، ما يعني أنهم لا يستطيعون فعليًا تحويله إلى ETF... حتى الآن".

وأضاف: "كان من المفترض أن يُتخذ القرار الأسبوع المقبل، لذا فقد سبقت لجنة الأوراق المالية الموعد المحدد بشكل لافت".

وصف نيت جيراسي، رئيس NovaDius Wealth Management، الوضع بأنه "غريب"، مشيرًا إلى أنه يشبه تأجيل تحويل صندوق Grayscale Digital Large Cap ETF، الذي تمت الموافقة عليه في 1 يوليو ثم تم تعليقه لاحقًا.

وعلّق المحلل إريك بالشوناس بالقول: "في رأيي، يجب السماح لكليهما بالتحويل والإدراج على الفور".

اتهامات بـ"مناورات غريبة" داخل اللجنة

قال سكوت جونسون، الشريك العام في شركة Van Buren Capital، عبر X، إن موافقة Bitwise تمت "بموجب تفويض مفوض"، مرجحًا أن ذلك حدث لأن اللجنة كانت تتوقع أن المفوضة الديمقراطية الوحيدة، كارولين كرينشو، قد تحاول تعطيل عملية الموافقة.

واقترح جونسون أيضًا أن التجميد قد يكون خطوة مقصودة من اللجنة التي يرأسها الآن بول أتكينز لتجاوز المهلة القانونية البالغة 240 يومًا للموافقة النهائية.

وقال: "كلتا الفرضيتين تمثلان نوعًا من المناورات التي لا ينبغي أن تحدث في ظل إدارة أتكينز".

أما المحلل بالشوناس فأشار إلى أن اللجنة ربما تؤجل الأمر ريثما تنتهي من إعداد معايير الإدراج الخاصة بصناديق العملات المشفرة، قائلًا:

"أعتقد أنهم يريدون نشر معايير الإدراج العامة أولًا، والتي ربما تصدر قريبًا. يجمعون التعليقات، ثم يطبقونها في الوقت المناسب قبل مواعيد أكتوبر. هذا مجرد تخمين من جانبي".

تأجيلات إضافية في انتظار إصلاحات تنظيمية

كانت اللجنة قد مددت في 17 يوليو أيضًا الموعد النهائي للبتّ في مسألة عمليات الاسترداد العيني لصناديق البيتكوين والإيثر التابعة لـ Bitwise.

وقالت الصحفية إليانور تيريت في 1 يوليو إن البورصات ومديري الصناديق واللجنة نفسها يدرسون تبسيط إجراءات الموافقة على بعض صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

ويقترح النظام الجديد تسريع العملية عبر أتمتة أجزاء من الإجراءات الحالية، ما يسمح لبعض جهات الإصدار بتجاوز متطلبات تقديم نموذج 19b-4 المعتادة.