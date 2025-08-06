إرشادات هيئة SEC تفتح الطريق أمام صناديق ETF الكريبتو

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إرشادات جديدة بشأن إيداع السيولة، ما اعتُبر خطوة مفصلية نحو السماح رسميا بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) للعملات المشفرة الفورية.

وصف “نيت جيراسي”، المؤسس المشارك لمعهد صناديق المؤشرات، هذه الخطوة بأنها العقبة الأخيرة أمام اعتماد صناديق العملات المشفرة الفورية، مشيرا إلى أن رموز إيداع السيولة (LSTs) ستلعب دور رئيسي في إدارة السيولة داخل هذه الصناديق، وهو ما كان يمثل مصدر قلق تنظيمي سابق.

أوضحت الإرشادات أن عمليات إيداع السيولة، ضمن الهياكل المحددة، لا تُعدّ عروض أو مبيعات لأوراق مالية.

كما تم التأكيد على أن رموز LST وSRT تُستخدم كإيصالات تمثل الأصول الأساسية دون أن تُصنف كأوراق مالية.

تتيح هذه الرموز للمستثمرين الحفاظ على مكافآت الرهان على الشبكة، دون الحاجة إلى فك مراكز الرهان عند إدارة السيولة أو تنفيذ عمليات استرداد أو ضمان.

من جانبه، وصف “لوكاس برودر”، الرئيس التنفيذي لشركة “Jito Labs”، الإرشادات بأنها تعكس فهم دقيق لآليات الرهان السائل، مشيرا إلى احتمالات توسع استخدام صناديق LST ضمن أدوات مالية تقليدية وحديثة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالرهان.

وكان ممثلون عن “Jito Labs” ومؤسسات أخرى قد ناقشوا هذه الآليات مع الهيئة في فبراير، لعرض هياكل صناديق “LST” التي تضمن تفاعل غير مباشر مع عملية الرهان وتُقلل من المخاطر التنظيمية.

ورغم أن البيان الأخير يُبسط الإطار القانوني للرهان السائل، إلا أن الهيئة أكدت أن التفسير ينطبق فقط على ظروف محددة وأن أي ترتيبات خارج هذا السياق ستخضع لتقييم منفصل.

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