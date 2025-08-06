CZ يطلب رفض دعوى FTX بقيمة 1.7 مليار دولار: التفاصيل

قدم “CZ”، المؤسس لبينانس، طلبا لرفض دعوى قضائية رفعتها شركة FTX المفلسة، والتي تسعى لاسترداد 1.7 مليار دولار مرتبطة باتفاقية إعادة شراء أسهم تعود لعام 2021.

وادعت FTX أن الصفقة تم تمويلها بطريقة احتيالية عبر “Alameda Research”.

“CZ”، المقيم في الإمارات، طعن في الدعوى من حيث الاختصاص وسلامة التبليغ، موضحا أن FTX قدّمت الشكوى عبر محام مقيم في الولايات المتحدة، ما لا يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة لتبليغ الأجانب.

كما أشار إلى أن المعاملات المعنية تمت بين كيانات خارجية، مثل “ألاميدا” في جزر فيرجن وباينانس في أيرلندا وجزر كايمان، ما يُبعد القضية عن نطاق محكمة ديلاوير.

إلى جانب الدفوع الشكلية، نفى “CZ” المزاعم الموجهة إليه، معتبرا أن FTX تسعى لتحميل بينانس مسؤولية انهيارها رغم أن الأخيرة أنهت شراكتها معها قبل أكثر من عام من الانهيار.

وأكد أن بيع حصة بينانس في FTT تم بشكل علني، ولم يكن له أثر مباشر على فشل FTX.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة إجراءات قانونية اتخذتها FTX المفلسة لاسترداد أموالها، استهدفت بها عدة كيانات من بينها Crypto.com وBybit وKuCoin، في إطار جهودها لتعويض الدائنين، قبل بدء جولة جديدة من السداد في نهاية سبتمبر.

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