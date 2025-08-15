المستثمرون يستهدفون ألعاب الكريبتو "الممتعة أولًا" مع قفزة في التمويل بنسبة 94% في يوليو

تام شمس - الجمعة 15 أغسطس 2025 03:33 مساءً - قفزت الاستثمارات في مشاريع ألعاب Web3 إلى 60 مليون دولار في يوليو بعد ركود استمر ثلاثة أشهر، حيث ركز المستثمرون على الألعاب المبنية حول عنصر المتعة، وفقًا لمنصة تحليلات البلوكشين DappRadar.

وسجّل شهر مارس أعلى تمويل شهري لألعاب Web3 هذا العام بـ69 مليون دولار، لكن بعد التراجع في أبريل ومايو ويونيو، عاد تدفق رأس المال "بالأساس نحو المشاريع التي تضم فرقًا ذات خبرة مثبتة، أو عناوين ملكية فكرية قوية، أو بنية تحتية تدعم عدة ألعاب"، بحسب ما قالت المحللة في DappRadar، سارة غيرغيلاس، في تقرير نشر الخميس.

مع ذلك، تعاني الاستوديوهات الصغيرة، فيما تغلق المشاريع التي تفتقر إلى الزخم أو الاقتصادات المستدامة أو تغيّر مسارها، على حد قول غيرغيلاس، التي أضافت:

"إنه طور دارويني لألعاب Web3: صعب على اللاعبين الصغار، لكنه قد يكون صحيًا للاستقرار على المدى الطويل."

ارتفعت الاستثمارات في ألعاب Web3 خلال شهر يوليو بعد تراجعها في أبريل ومايو ويونيو. المصدر: DappRadar

المستثمرون يدعمون ألعاب Web3 "الممتعة أولًا"

تحوّل المستثمرون أيضًا إلى تفضيل الألعاب التي تركز على المتعة أولًا، مع عناصر بلوكشين اختيارية، وتقنيات خلفية مثل المحافظ، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة العمل عبر سلاسل مختلفة.

وأوضحت غيرغيلاس أنه على المدى القصير، من المرجح أن نشهد عددًا أقل من إصدارات ألعاب Web3، لكن بجودة أعلى، مع إطلاقات متعددة المنصات، وعناوين مدفوعة بالعلامات التجارية لجذب الجماهير العامة.

وأضافت: "ربما انتهت دورات الضجيج، لكن ما نشهده اليوم هو تأسيس قاعدة أكثر واقعية واستدامة، قد تجعل الموجة القادمة من ألعاب Web3 أكبر وأكثر مرونة من أي وقت مضى."

وفي مارس، عبّر جيفري زيرلين، الشريك المؤسس لشركة Sky Mavis، عن رأي مماثل، قائلًا لموقع Cointelegraph إن مستثمري ألعاب الكريبتو لم يعودوا يضخون الأموال عشوائيًا في "قاتلي Axie" الذين يفشلون في تحقيق الوعود وهو وصف كان يُطلق على المشاريع التي تدّعي أنها ستكون لعبة Web3 الكبرى التالية.

ألعاب Web3 أصبحت أكثر نضجًا

في أبريل، قالت DappRadar إن اهتمام المستثمرين بألعاب Web3 تراجع مع التحوّل نحو الأصول الواقعية والذكاء الاصطناعي.

لكن السوق دخل الآن مرحلة أكثر نضجًا، بحسب غيرغيلاس، مع التركيز على جودة أسلوب اللعب، والاقتصادات المستدامة، والبنية التحتية القابلة للتوسع.

وأضافت: "المشاريع التي تزدهر اليوم تضع الأساس لموجة النمو القادمة، ما يضع ألعاب Web3 كأحد أكثر قطاعات البلوكشين مرونة وتطلعًا إلى المستقبل."

وتابعت: "الاستوديوهات التي يتم تمويلها اليوم، إذا بنت نماذج رمزية اقتصادية مستدامة واحتفظت بالمستخدمين، قد تكون في أفضل موقع عندما تتحسن الظروف الاقتصادية الكلية في 2026."

ارتفاع عدد مستخدمي محافظ ألعاب البلوكشين بنسبة 2%

بلغت ألعاب البلوكشين 4.9 مليون محفظة نشطة يوميًا في يوليو، بزيادة 2% عن يونيو، لتقود بذلك نظام التطبيقات اللامركزية.

وأشارت غيرغيلاس إلى أن ألعاب البلوكشين كانت المجال الوحيد الذي سجّل نشاطًا متزايدًا الشهر الماضي، حيث استمر رواد القطاع في "الصمود"، مع حفاظ العناوين الكبرى على اهتمام اللاعبين من خلال تحديثات رئيسية.

أهم عناوين Web3 نجحت في الحفاظ على اهتمام اللاعبين من خلال التحديثات الدورية للألعاب. المصدر: DappRadar

وأضافت: "أثبت يوليو أن ألعاب Web3 تواصل اكتساب الزخم. بينما تباطأت القطاعات الأخرى، لم تحافظ الألعاب على مكانتها فحسب، بل وسعت جمهورها لتصل إلى ما يقارب خمسة ملايين لاعب شهريًا."

وتابعت: "لا تزال الألعاب تهيمن على الصناعة، رغم أن الفجوة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي تضيق بشكل متزايد. المنافسة بين هذين القطاعين ستكون اتجاهًا رئيسيًا للمراقبة في الفترة المقبلة."