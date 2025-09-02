Metaplanet تمهّد الطريق لاستراتيجية تراكم بيتكوين بقيمة 3.7 مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:34 مساءً - نجحت شركة Metaplanet اليابانية المتخصصة في شراء البيتكوين في الحصول على موافقة المساهمين لإعادة هيكلة رأس مالها، مما يمهّد الطريق لجمع مليارات الدولارات المخصصة لاستراتيجيتها في تراكم البيتكوين.

ففي اجتماع استثنائي للجمعية العمومية يوم الاثنين، صوّت المستثمرون لصالح تعديل النظام الأساسي للشركة من أجل توسيع الأسهم المصرح بها إلى 2.7 مليار سهم. كما أقرت الشركة نظامًا جديدًا للأسهم الممتازة المزدوجة، يتيح لـ Metaplanet جذب أنواع مختلفة من المستثمرين مع الحفاظ على سيطرة المساهمين الحاليين.

الأسهم من الفئة A ستمنح توزيعات أرباح ثابتة، ما يوفر للمستثمرين الباحثين عن دخل عوائد أكثر استقرارًا.

الأسهم من الفئة B ستُعتبر أكثر مخاطرة، لكنها تتضمن خيار التحويل إلى أسهم عادية، ما يفتح المجال لتحقيق مكاسب محتملة في حال نجاح استراتيجية تراكم البيتكوين الخاصة بالشركة.

وصوّرت Metaplanet هذا الهيكل الجديد للأسهم على أنه "آلية دفاعية" تحمي المساهمين العاديين من التخفيف المفرط لحصصهم، بينما تفتح المجال لجمع تمويل محتمل يصل إلى 555 مليار ين (3.7 مليار دولار).

ميتابلانيت تقترب من تحقيق أهدافها في البيتكوين

في الأول من أغسطس، أعلنت Metaplanet عن خطتها لجمع 3.7 مليار دولار لتمويل هدفها المتمثل في الاستحواذ على 210,000 بيتكوين (BTC) بحلول نهاية عام 2027.

وفي يوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة الشركة إصدار أسهم جديدة عبر طرح دولي، وهو ما مهد الطريق لعقد اجتماع المساهمين الذي اعتُبر العقبة الأبرز على مستوى الحوكمة الداخلية.

وبالرغم من موافقة المساهمين على الإطار العام، يتعين على مجلس الإدارة بعد ذلك اعتماد شروط الإصدار المحددة. كما يجب على Metaplanet تقديم بيانات تسجيل مفصلة للجهات التنظيمية اليابانية.

لكن التحدي الأكبر أمام خطط الشركة الطموحة لجمع التمويل يكمن في إيجاد مستثمرين فعليين لتحقيق الحد الأقصى من جمع 3.7 مليار دولار.

تأتي هذه الجهود في ظل تراجع أسعار أسهم الشركة مؤخرًا؛ فقد أظهرت بيانات Google Finance يوم الثلاثاء أن سهم Metaplanet يُتداول عند حوالي 5.74 دولار، منخفضًا بنسبة 54% عن ذروته البالغة 12.75 دولار في يونيو.

أسعار أسهم Metaplanet خلال الأشهر الستة الماضية. المصدر: Google Finance

ميتابلانيت تمتلك سادس أكبر خزانة بيتكوين مؤسسية

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، أصبحت Metaplanet سادس أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم. فقد اشترت الشركة 1,009 بيتكوين يوم الاثنين بقيمة تقارب 112 مليون دولار.

وبذلك ارتفعت مقتنياتها إلى 20,000 بيتكوين، تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية في السوق.