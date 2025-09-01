تحذيرات من خطر الحوسبة الكمومية على البيتكوين

أثار “هانتر بيست”، مطوّر مقترح تحسين البيتكوين (BIP 360) الهادف لجعل الشبكة مقاومة للحوسبة الكمومية، مخاوف بشأن تهديد متسارع قد يطال أمن شبكة البيتكوين.

ورغم أن معظم المحللين يرون أن هذا الخطر بعيد المدى، أكد “بيست” أن الوقت قد نفد، مشيرا إلى اكتشاف تقنيات جديدة قد تُسهّل اختراق التشفير خلال فترة قصيرة.

I've been told by a number of people this weekend that quantum computing isn't real and thus is not a threat to Bitcoin.



It's taking all my willpower to not tell what I know before it's time just to win a twitter debate... But I do think people should be more concerned than they… — Hunter Beast (@cryptoquick) August 31, 2025

ووفق تقديره، قد لا يتجاوز الإطار الزمني المتاح لتفادي هذا التهديد ثلاث سنوات في أسوأ الاحتمالات، داعيا المطورين للعمل بجدية أكبر على حلول وقائية.

لم يكن “بيست” الوحيد الذي أبدى قلقه؛ فقد صرح “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم، بأن هناك احتمال بنسبة 20% لأن تتمكن الحوسبة الكمومية من كسر تشفير البيتكوين بحلول عام 2030.

في هذا السياق، اتخذت بعض الجهات خطوات استباقية، إذ أعلنت السلفادور عن إعادة توزيع احتياطيها الوطني من البيتكوين على عناوين جديدة، كإجراء وقائي ضد الهجمات الكمومية المحتملة.

