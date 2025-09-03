"راي داليو" مصرحا: العملات المشفرة قد تُصبح ملاذ عند اهتزاز الثقة بالدولار

يرى “راي داليو”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ “Bridgewater Associates”، أن العملات المشفرة تُشكّل البديل القائم على عرض محدود، وقد تزداد جاذبيتها إذا ارتفع عرض الدولار الأمريكي أو تراجع الطلب عليه.

بحسب “داليو”، الأصول المادية – بما في ذلك العملات المشفرة – قد تصبح مخزن أكثر فعالية للثروة مقارنة بالعملات الورقية، التي تواجه ضغوط متزايدة مع اقتراب نهاية ما يسميه دورة الديون الكبيرة.

ويعتقد أن البنوك المركزية أمام خيارين أحلاهما مرّ:

إما السماح لقوى السوق برفع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تخلف واسع عن السداد.

أو اللجوء إلى التيسير الكمي وطباعة المزيد من النقود، وهو ما يُضعف الثقة بالعملة ويُغذي دورة تضخمية يصعب كسرها.

في هذا السياق، تبرز العملات المشفرة كخيار بديل محتمل، خصوصا في حال تآكل فعالية النظام النقدي التقليدي.

