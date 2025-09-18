ما الذي يمكن توقعه من الاحتياطي الفيدرالي بعد أول خفض للفائدة في 2025؟

أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ديسمبر الماضي، مما يعكس قلق متزايد بشأن تباطؤ سوق العمل.

وقد صوتت لجنة السوق المفتوحة على خفض النطاق المستهدف إلى ما بين 4% و4.25%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية.

في مؤتمره الصحفي، أوضح “جيروم باول” أن معدل البطالة لا يزال منخفض، إلا أن وتيرة التوظيف تباطأت، مشيرا إلى تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل، في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفع بشكل ملحوظ.

رغم أن القرار حظي بدعم شبه كامل داخل اللجنة، فقد طالب المحافظ الجديد “ستيفن ميران”، الذي عيّنه “دونالد ترامب”، بخفض أكبر قدره 50 نقطة أساس، ما يعكس تباين واضح في وجهات النظر داخل المجلس.

ووفقا لتحليل “كوبيسي”، هناك انقسام متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن توجه السياسة النقدية، حيث يتوقع تسعة من أعضائه تخفيضين إضافيين خلال العام، بينما ستة أخرون لا يرون أي ضرورة لخفض إضافي.

البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس تباطؤ ملحوظ في النمو، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 2.5% العام الماضي، نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين.

كما لا يزال قطاع الإسكان يعاني من تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتراض.

أكد “باول” في ختام تصريحاته التزام الفيدرالي بمواصلة دعم التوظيف الكامل، والوصول بالتضخم إلى هدف 2%، والحفاظ على استقرار التوقعات التضخمية على المدى الطويل.

ويُذكر أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، مسجل 2.9%، ولم ينخفض إلى 2% أو أقل منذ فبراير 2021.

سوق العملات المشفرة: استقرار ردة الفعل

لم يشهد سوق العملات المشفرة تفاعل كبير مع قرار خفض الفائدة، إذ كان متوقع سلفا.

ارتفع سعر البيتكوين إلى نحو 118,000 دولار اليوم الخميس قبل أن يتراجع إلى 117,500 دولار.

في المقابل، أظهر الايثيريوم أداء أقوى، مرتفعا بنسبة 3% إلى ما يزيد عن 4600 دولار.

وسجلت العملات البديلة عموما مكاسب، لا سيما عملة بينانس وسولانا وكاردانو و AVA.

