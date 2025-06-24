شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ رئيسة سلوفينيا والدوق الأكبر للوكسمبورج بيوم الاستقلال والعيد القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي هنري الدوق الأكبر للوكسمبورج؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.