شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: ثورة 30 يونيو عبرت عن وعي الشعب وقدرته على حماية دولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بمناسبة حلول الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو المجيدة، يتقدم الاتحاد بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى شعب مصر العظيم، وإلى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الأوفياء.

أضاف فى بيان،: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذا اليوم الوطني العظيم يتذكر تلك اللحظة الفارقة التي تجلت فيها إرادة الشعب المصري الأبية، ونهض فيها الملايين في مشهد تاريخي غير مسبوق، ليصححوا مسار الوطن ويحموا هويته من براثن التطرف والظلام، لقد كانت ثورة 30 يونيو تعبيرا صادقًا عن وعي الشعب المصري وقدرته على حماية دولته ومؤسساته.

وتابع: لقد قامت هذه الثورة المباركة لترسي دعائم دولة قوية حديثة، قائمة على مبادئ العدل والمساواة والعيش المشترك، ولتفتح آفاقا جديدة للتنمية والبناء، ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة شاملة في كافة القطاعات، تجلت في المشروعات القومية الكبرى التي أعادت لمصر مكانتها ، وعززت من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: إن عمال مصر ، الذين كانوا في طليعة هذه الثورة، يؤكدون اليوم التزامهم الكامل بمواصلة العمل الجاد والمخلص، يدا بيد مع قيادتنا الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة ومستقبل مزدهر.

واستطرد: إننا نجدد العهد بأن نكون دوما السند والعضد لوطننا نعمل بجد واجتهاد في مصانعنا وحقولنا ومواقع عملنا، مساهمين بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نؤكد على دعمنا الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد، ومواجهة كافة التحديات التي قد تعترض مسيرة التنمية.