شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث تعزيز خدمات "قرية الأحلام" بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس التزامًا متبادلًا بتعزيز رفاهية العاملين وتحسين جودة الخدمات الترفيهية المقدمة لهم، شهد اليوم لقاءً هامًا جمع عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمدير التنفيذى لإحدى قرى الساحل الشمالى.

ويأتى هذا اللقاء في إطار سعي الاتحاد الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه، وخاصةً في قرية الأحلام بالساحل الشمالي، التي تعد أحد أبرز الوجهات الترفيهية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقد تركز النقاش خلال اللقاء على آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا للعاملين وأسرهم.

حضر اللقاء كل من: هشام رضوان، أمين صندوق اتحاد العمال والمدير التنفيذي لقرية الأحلام، عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، وعضو مجلس إدارة قرية الاحلام، ودكتورة ناهد على المدير العام لقرية الاحلام، وناصر مكاوى المستشار القانونى لأعمال القرية.

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية التعاون المستدام من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات في قرية الأحلام يمثل أولوية قصوى. كما شدد على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتناسب مع تطلعات العاملين، وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة تضمن لهم قضاء عطلات ممتعة ومريحة.

ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تطوير خدمات قرية الأحلام، وتحسين الجودة الفندقية والترفيهية بها، وتذليل أي صعوبات قد تعترض طريقها.

ويعكس هذا التعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والقرية كرؤية مشتركة لخدمة قطاع عريض من العاملين، وتوفير بيئة اجتماعية وترفيهية تسهم في رفع روحهم النفسية والمعنوية.