شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى دبى مول بمنطقة الشيخ زايد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

اندلع حريق بمبنى دبى مول في مدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على النيران وإخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمبنى دبى مول في مدينة الشيخ زايد.



انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، أن النيران اشتعلت بمبنى المول ، وجار محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة.



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد