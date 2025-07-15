شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الرئيس السيسي وسع قاعدة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد جبران وزير العمل، أن هدف الحكومة من إتاحة فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج توفير المزيد من الفرص للعمال المصريين وليس تحقيق الربح لهم كوزارة، موضحا: "هدفنا لما العامل المصري يسافر يتسبب في ترك بصمة لجذب آلاف خرين من العمال من مصر".

وأضاف وزير العمل، خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن مصر فيها قوة بشرية كبيرة لا بد من استغلالها بشكل أمثل، لافتا إلى أن تسببوا في توفير فرص لآلاف من العمال المصريين في الدول العربية، مشددا على أن هدفهم التدريب ولا بد من التدريب ويكون في اهتمام كبير جدا بهم كوزارة عمل.

وأشار وزير العمل، إلى أن قانون العمل الجديد الذي يطبق في شهر سبتمبر القادم يحمي العمال غير المنتظمة ولا بد صاحب العمل يجري عقد عمل في هذه الفترة التي سيعمل فيها، موضحا أن العقد يضمن الحقوق، مؤكدا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ونشكره على مد هذه الحماية لهذه الفئة التي لم يكن لها إعانة من الأساس قبل ذلك.