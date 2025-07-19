شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان "التسامح: مفتاح السلام والوئام فى المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف عدد (27) ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية يوم الأحد القادم الموافق 20 يوليو 2025م، تحت عنوان: "التسامح: مفتاح السلام والوئام في المجتمع"، وذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي، وسعيها المستمر لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتقديم خطاب ديني رشيد قائم على الفهم المنضبط المستنير.

وتأتي هذه الندوات ضمن خطة وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وتأكيد أهمية الحوار وبناء جسور الاحترام بين أفراد المجتمع، بما يعزز السلم المجتمعي ويحفظ استقراره.

ويشارك في هذه الندوات نخبة من كبار علماء وزارة الأوقاف، وتهدف إلى توعية المواطنين بفضل خلق التسامح وآثاره الإيجابية في بناء المجتمعات، ومواجهة مظاهر التعصب والتشدد بكل أشكاله.



