أخبار مصر

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان "التسامح: مفتاح السلام والوئام فى المجتمع"

0 نشر
0 تبليغ

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان "التسامح: مفتاح السلام والوئام فى المجتمع"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان "التسامح: مفتاح السلام والوئام فى المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف عدد (27) ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية يوم الأحد القادم الموافق 20 يوليو 2025م، تحت عنوان: "التسامح: مفتاح السلام والوئام في المجتمع"، وذلك في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي، وسعيها المستمر لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتقديم خطاب ديني رشيد قائم على الفهم المنضبط المستنير.

وتأتي هذه الندوات ضمن خطة وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وتأكيد أهمية الحوار وبناء جسور الاحترام بين أفراد المجتمع، بما يعزز السلم المجتمعي ويحفظ استقراره.

ويشارك في هذه الندوات نخبة من كبار علماء وزارة الأوقاف، وتهدف إلى توعية المواطنين بفضل خلق التسامح وآثاره الإيجابية في بناء المجتمعات، ومواجهة مظاهر التعصب والتشدد بكل أشكاله.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا