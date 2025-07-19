أخبار مصر.. مصادر عن نتيجة الثانوية العامة 2025: الدرجات مطمئنة وجيدة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مصادر عن نتيجة الثانوية العامة 2025: الدرجات مطمئنة وجيدة

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الأحد الموافق 20 يوليو، ليكون آخر موعد لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك بعدما أعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.