شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

خلال جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بمدينة ٦ أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الأحد الموافق 20 يوليو، ليكون آخر موعد لتنازل المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح في الماراثون الانتخابي، وذلك بعدما أعلنت الهيئة عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتائج ودرجات الطلاب بنتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 مطمئنة وجيدة للغاية، مشيرة إلى أن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الدرجات هى أن الامتحانات كانت بدون أخطاء أو مشكلات في الصياغة ووفق المعايير التي تم وضعها قبل إعداد أسئلة الامتحانات، مؤكدة على أنه لم يوجد غش جماعى أيضا تم اكتشافه في أعمال التصحيح. الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلا من يوم الأربعاء 23 يوليو. أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و783 ألفاً و916 عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع "إدارة مياه دلتا النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع فى شهر ديسمبر، وسيتم البدء في المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي. %50 تعويض إضافي لعملاء الإنترنت الثابت.. وخصم 30% من الفاتورة الشهرية في إطار استكمال الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة تأثير الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، والحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، أقر الجهاز تعويضًا إضافيًا لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين وألزم الشركات مقدمي الخدمة بتنفيذه. أعلنت الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في منطقة السويداء جنوب البلاد، قائلا: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تُعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار". ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة في حق المجوعين في قطاع غزة، حيث قتلت نحو 30 شخصا فضلا عن نحو 70 مصابا، قرب مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلن مجمع ناصر الطبي اليوم السبت. مجزرة إسرائيلية جديدة.. 30 شهيدا و70 مصابا من منتظرى المساعدات برفح تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 20 يوليو، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر. ننشر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر، وسط تغيرات محدودة للغاية في حدود 5 إلى 10 جنيهات، مع الإجازة في البورصة العالمية وتوقف التداولات على أونصة الذهب. - سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام - سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام - سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام - سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام - سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف التعاملات.. عيار السبائك مستقر الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة %50 تعويض إضافي لعملاء الإنترنت الثابت.. وخصم 30% من الفاتورة الشهريةالقوات السورية تنتشر فى السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار ‎وزير الرى يتابع موقف مشروع إدارة مياه الدلتا والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو نتيجة الثانوية العامة 2025.. مصادر: الدرجات مطمئنة وجيدة

