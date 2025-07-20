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طوارئ في أكتوبر بسبب "نسناس"

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طوارئ في أكتوبر بسبب "نسناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في مشهد أقرب لأفلام الكارتون، تحول طريق مصر - إسكندرية الصحراوي إلى ساحة مطاردة غريبة بطلها "نسناس" كان برفقة سيدة خليجية.

فجأة تحولت الرحلة إلى مغامرة هوليوودية، حين قرر الحيوان كسر قواعد الركوب والانطلاق بحرية. قفز فجأة واعتلى عامود إنارة وسط ذهول المارة.

الحادثة الغريبة استدعت استنفارًا أمنيًا وبيطريًا، بعدما تبيّن أن الحيوان غير مرخص، وتخضع صاحبته الآن للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التحريات مستمرة والنسناس لا يزال طليقًا حتى إشعار آخر، فهل تنجح المأمورية في الإمساك به قبل أن يصنع مغامرة جديدة؟.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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