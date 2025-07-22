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ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

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ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد تهامى زكى

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 02:22 م

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أعرب الملك في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.

وأشاد الملك البحريني، في هذه المناسبة، بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة، مؤكدًا على مواصلة العمل على تنمية وتعزيز هذه العلاقات الراسخة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين الشقيقين.

— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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