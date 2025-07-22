شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور عادل إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للصناديق العربية، والدكتور محمد أبو الدهب، مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، بالعمل على إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك مقترحات قدمها عدد من الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل التعاون في إنشاء هذا المركز، الذي تعول عليه الدولة نظرا لأهميته الشديدة، وخاصة أنه سيتم إنشاؤه في موقع متميز للغاية في قلب ثلاث قارات كبرى، لافتا إلى أن هناك مجموعة عمل ستتولى الترويج لهذا الملف؛ للتعاون مع الشركاء المعنيين.

وأضاف رئيس الوزراء: تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمزايا وإمكانات لوجستية عالية، وهناك علاقات تجارية وشراكات مع العديد من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس بإعداد ملف استثماري قوي جاذب يوضح الفرص والمزايا التنافسية والعائدات المتوقعة جراء إنشاء هذا المركز العالميّ، وأن يتم العمل على استغلال موقع مصر الجغرافي كممر عالمي للحبوب.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم العمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وسيتم التنسيق بشأن المقترح مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية المكلفة بهذا الملف، كما سيتم التعاون مع الشركاء الدوليين المحتملين.

وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن لدينا سعات تخزينية قائمة بالفعل في هذه المنطقة، كما تتوافر أراض جاهزة لتنفيذ مشروعات تخزين أخرى على غرار ذلك.

من جهته، أشار وزير الزراعة إلى أنه من المقرر أن تضم المنطقة اللوجستية عددا من الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال يعد أحد المشروعات الكبرى الذي سيكون له فوائد عديدة، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأنه.

وخلال الاجتماع، لفت اللواء خالد أحمد صلاح إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتولى حاليا الدراسات الخاصة بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال، وذلك من خلال مقترح أشمل بتنفيذ منطقة لوجستية للحبوب والزيوت، موضحا أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بهذه المنطقة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد أبو الدهب، مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدراسات التي قامت بها الهيئة بشأن إنشاء المركز اللوجيستي للحبوب والغلال، والتي تضمنت الوضع الحالي من حيث توافر صوامع تخزين للغلال بفضل تنفيذ المشروع القومي لصوامع تخزين الغلال بناء على التوجيهات الرئاسية، كما تتوافر نقاط شحن وتفريغ بمحطات تداول الغلال بموانئ الدخيلة، والإسكندرية، ودمياط، وغرب بورسعيد.

وأضاف الدكتور محمد أبو الدهب أنه تم تصميم ورقة مفاهيم؛ بغرض استخدامها للترويج للمشروع باللغة الإنجليزية، لاستخدامها كمادة ترويجية له، كما تم تحديد محاور التحرك لتنفيذ مجمع الحبوب، وتشمل محور جذب الصناعات اللازمة لصناعة صوامع الحبوب والغلال، ومحور جذب القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تتعلق بتخزين وتداول الحبوب، ومحور آخر للترويج للمشروع في الدول والتكتلات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من الوزارات المعنية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى العمل على سرعة الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع المهم، وإعداد ملف متكامل حول الفرص الاستثمارية المتميزة، وما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من إمكانات ومقومات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لها، وذلك بهدف إعداد مزيد من الترويج لهذه المنطقة الواعدة مع الشركاء الدوليين.