شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يعلن عن مشروع استثمارى ضخم بقرية الأحلام بشراكة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عيد مرسال، الأمين العام لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إطلاق مشروع استثماري وخدمي كبير في قرية الأحلام المملوكة للاتحاد بالساحل الشمالي، وذلك بنظام الشراكة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعظيم الموارد الذاتية للاتحاد وتحقيق طفرة اقتصادية تنعكس إيجابا على أوضاعه المالية والعاملين به.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم حنان عبد اللطيف، التي تميزت بعطائها في العمل الإداري والاجتماعي، وقد أناب رئيس الاتحاد العام، عبد المنعم الجمل، الأمين العام لحضور هذه المناسبة.

وأوضح مرسال أن المشروع، الذي يقام على المساحات غير المستغلة بـ قرية الأحلام، قد حصل على موافقة كل من محمد جبران، وزير العمل، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط مجلس إدارة الاتحاد لاستثمار موارده الذاتية، مما سيحقق عوائد مالية هائلة ويضمن استقرارا في الأوضاع المالية للاتحاد والعاملين به في المرحلة القادمة.

وقال مرسال في كلمته أمام العاملين بالاتحاد: "يسعدني أن أنقل لكم أخبارا سعيدة ستنقل الاتحاد العام إلى مرحلة اقتصادية واعدة، تنفيذا للبرامج والخطط التي أقرها مجلس الإدارة، وأضاف: أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارا في الأوضاع المالية التي ستعود بالنفع على جميع العاملين بالاتحاد العام، يأتي هذا الإعلان في سياق توجه الاتحاد نحو تطوير خدمات قرية الأحلام، حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون لتطوير مستوى الخدمات الفندقية والترفيهية بالقرية.

وقد أقيم الحفل في أجواء سادتها المحبة والود، حيث قام الأمين العام بتسليم درع اتحاد العمال لحنان عبد اللطيف تكريماً لمسيرتها، كما قدم ممدوح عبد المحسن، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، هدية من زملائها تعبيرا عن تقديرهم لها.