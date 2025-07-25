شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم (27) ندوة علمية للأطفال حول "صلة الأرحام وأثرها في الترابط المجتمعي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025م، (27) ندوة علمية تحت عنوان: "صلة الأرحام وأثرها في الترابط المجتمعي"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنظمه الوزارة بالمساجد الكبرى على مستوى المديريات.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، وتعزيز روح المحبة والتواصل الأسري والاجتماعي، بما يسهم في ترسيخ السلوك القويم منذ الصغر.

ويشرف على تنفيذ هذه اللقاءات نخبة من الأئمة المتميزين، الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا في التعامل مع الأطفال، بما يضمن تقديم محتوى تثقيفي جذاب يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، ويُسهم في بناء جيل مستنير وواعٍ بقيم دينه ووطنه.



