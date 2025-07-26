شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل فى الجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في محافظة الجيزة اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات ومحتوى متعدد.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.



ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.



رابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.



خامسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.



سادسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.



سابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية (أنا المصري).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم المتكاملة (الكيمياء – الفيزياء – الأحياء).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادة التاريخ.



ثامنًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (عام).

- الأحد 27-7-2025: امتحان مواد الأحياء (علمي) والجغرافيا (أدبي) واللغة الأجنبية الثانية (عام).

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات البحتى (علمي) والرياضيات (أدبي).

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مواد الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، والتربية الوطنية (عام).

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي التاريخ (أدبي) والفيزياء (علمي).

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي).

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.



