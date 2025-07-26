شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية على الثانوية الأزهرية أدبى بنسبة 98.6%: كنت واثقة من تفوقى والان مع تفاصيل الخبر

فرحة كبيرة غمرت أسرة الطالبة حبيبة حسين محمد عيد حسن، بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية - الشعبة الأدبية، بمجموع 582 درجة، بنسبة 98.6%.

وعبّرت حبيبة في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادتها البالغة بتفوقها وتصدرها قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية، قائلة: "بكيت من الفرح، شعور التفوق لا يوصف، وكنت واثقة أنني سأكون من الأوائل على مستوى الجمهورية".

وقالت إنها كانت تذاكر المواد الدراسية بانتظام، وتتابع دروسها أولًا بأول، مضيفة: "تعبت واجتهدت ونجحت بدعم وتشجيع أسرتي، والحمد لله، ربنا أكرمني بإعلان تفوّقي اليوم".

وأشارت إلى أن سرّ تفوقها هو توفيق الله تعالى، ومواظبتها على الدراسة، وتنظيمها للوقت، مؤكدة: "علاقتي بربنا هي سر تفوقي، ودعم أسرتي وتوجيهاتهم الدائمة كان السبب الأساسي في نجاحي".

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهريّة للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.