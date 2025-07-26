شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية بوليفيا.. رسالة روحية وخدمة مجتمعية فى قلب كنائس المهجر والان مع تفاصيل الخبر

تُعد إيبارشية بوليفيا من الإيبارشيات الهامة فى كنائس المهجر التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تأسست لخدمة أبناء الكنيسة في بوليفيا والدول المجاورة، تحت رعاية نيافة الأنبا يوسف، وتأسست يوم 14 ديسمبر سنة 2000.

وتسعى إيبارشية بوليفيا إلى تعزيز الحياة الروحية للمؤمنين في المهجر، من خلال إقامة القداسات والصلوات، وتنظيم الأنشطة الكنسية والتعليمية التي تحافظ على الهوية القبطية الأرثوذكسية في بيئة الغربة.

بالإضافة إلى الجانب الروحي، تلعب الإيبارشية دورًا اجتماعيًا وإنسانيًا هامًا، حيث تقدم الدعم للأسر والمحتاجين، وتعمل على بناء جسور المحبة والتواصل بين أبناء الكنيسة والمجتمع المحلى فى بوليفيا.

تُعتبر إيبارشية بوليفيا نموذجًا حيًا لخدمة الكنيسة في المهجر، حيث تجمع بين الحفاظ على التقاليد القبطية الأصيلة، والانفتاح على المجتمعات الجديدة، مما يعزز من حضور الكنيسة القبطية في أمريكا اللاتينية.