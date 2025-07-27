شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون القضية الفلسطينية، ومجهود الدولة المصرية فى حل الأزمة، من خلال منشور له على موقع التواصل الإجتماعى إكس، قائلا: "بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارتي الرسمية إلى مصر، أجرينا تقييماً شاملاً لتعاوننا الثنائي وتناولنا مطولاً الوضع الإنساني غير المقبول في غزة، وإن استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوسّع التدخل الإسرائيلي يخلقان خطراً غير محتمل بالمجاعة والنزوح القسري للسكان.. لا يمكننا أن نقبل أن يموت المدنيون، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال، جوعاً.

تبادل مع الرئيس @AlsisiOfficial.



بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارتي الرسمية إلى مصر، أجرينا تقييماً شاملاً لتعاوننا الثنائي وتناولنا مطولاً الوضع الإنساني غير المقبول في غزة.



إن استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوسّع التدخل الإسرائيلي يخلقان خطراً غير محتمل بالمجاعة والنزوح… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2025

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

وتابع، يجب أن يُطلق مؤتمر نيويورك في 28 و29 يوليو دينامية جديدة نحو تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، كونه الحل الوحيد الكفيل بضمان السلام والأمن للجميع في المنطقة، وتتشارك مصر والمملكة المتحدة في رئاسة مجموعة العمل المعنية بإعادة إعمار غزة والضفة الغربية. وقد شكرتُ الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، على مساهمة مصر في إنجاح هذا المؤتمر، وأجدد له شكري وتقديرى.

وتابع، "سيستمر العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في نيويورك، حيث سأعترف بدولة فلسطين، ومنذ أشهر، أعمل على إشراك دول أخرى في هذه المبادرة حاملاً رسالة واضحة:

السلام ممكن.

← وقف إطلاق النار.

← الإفراج عن جميع الرهائن.

← تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكبيرة لسكان غزة.

← نزع سلاح حركة حماس.

← تأمين غزة وإعادة إعمارها.

← إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بشكل كامل بإسرائيل.