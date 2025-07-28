شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الدولة حريصة على تطوير جسور التواصل مع الجاليات المصرية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، عن حرص الدولة على تطوير جسور التواصل مع الجاليات المصرية، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين فى الخارج، يومى 3 و4 أغسطس المقبل، والذي يمثل منصة وطنية للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات مع أبناء الوطن في الخارج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع الجالية المصرية في مدينة (نيويورك) في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الخارجية على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية المقبلة؛ إعلاءً لقيم المواطنة وممارسةً لحقوقهم الدستورية.

وأكد الوزير عبد العاطي، حرصه على التفاعل مع الجاليات المصرية في زياراته الخارجية، مرحبًا بالدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مُشيدًا بإسهاماتها في أواصر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

واستعرض وزير الخارجية التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لحماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها في ظل واقع إقليمي ودولي بالغ التعقيد.. وأشاد في هذا الإطار بوعي الشعب المصري وتماسك الجبهة الداخلية في ظل الإضرابات المحيطة.

كما أشاد الوزير عبد العاطي، بصمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها التداعيات المستمرة للحرب في قطاع غزة.

وهذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي، أن رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير وتيسير الخدمات القنصلية.

واستعرض جهود التحول الرقمي في الخدمات القنصلية، إلى جانب المبادرات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات فعّالة وميسّرة، وتذليل العقبات التي قد تواجه أبناء الجاليات المصرية في الخارج، مشيرا إلى حزمة المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لخدمة أبناء الوطن في الخارج، ومن بينها تسهيل التحويلات المالية الآمنة عبر التطبيقات الحديثة، وتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية من الخارج، فضلًا عن إتاحة وحدات سكنية وأراضٍ زراعية بشروط ميسّرة، والمبادرات الخاصة بالتعليم ومنح المصريين بالخارج مزايا تفضيلية بالجامعات المصرية.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش مفتوح مع أبناء الجالية، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل دعم الخدمات القنصلية في الخارج.