تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

سجَّلَتِ الأحمال الكهربائية انخفاضًا طفيفًا، أمس الثلاثاء، بـ38 ألفًا و700 ميجاوات، مقارنةً بأول من أمس؛ الذي سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا لم تصل إليه الأحمال الكهربائية من قبل؛ بلغ 39 ألفًا و200 ميجاوات.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة أمس الثلاثاء، بلغ 38 ألفًا و700 ميجاوات، ليتراجع ألف ميجاوات عن أقصى حمل وصلت إليه الشبكة القومية للكهرباء.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأن نجاح الشبكة الكهربائية في استيعاب الأحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقًا للأكواد العالمية ومعايير الجودة؛ الأمر الذي انعكس في اجتياز اختبارات غير مسبوقة، واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك على مدى الأيام الماضية.

وكشفت تقارير المركز القومي للتحكم أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الأحمال غير المسبوقة في هذا التوقيت من العام لم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدى السنوات الماضية، وتم تسجيل أقصى حمل العام الماضي ليوم واحد فقط، والذي بلغ وقتها 38000 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.

وواصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات.

وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا"، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر؛ بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

وأكد عصمت استمرار المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كل الجهود، وأهمية الوجود الدائم لرؤساء الشركات ومسؤولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقي البلاغات، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من إزالة سبب الشكوى.

وأوضح الوزير أن الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة طبقًا للتوقيتات والخطة الزمنية المحددة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة، زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة، مشيرًا إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

رفع الحراسة عن "الصيادلة".. تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الجمعة