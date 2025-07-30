شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بإنجاز مصالح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تابع سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، خدمة الشباك الواحد بديوان عام المديرية، للتأكد من سرعة إنجاز الخدمات لأولياء أمور الطلاب وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتفقد "عطية"، مكاتب خدمة المواطنين بالديوان العام، وتحدث مع أولياء الأمور عن المعوقات التي تواجههم، وحرص على تفقد مركز خدمة المواطنين وتوافر سبل الراحة لهم أثناء تأدية مصالحهم داخل المديرية وتوافر المقاعد والمراوح أثناء إنجاز مصالحهم.

ووجه العاملين في مركز خدمة المواطنين بحسن التعامل مع المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم خلال وقت قصير ومحدد وعدم تعطيلها، حتى لا يحدث تكدس أمام شبابيك تقديم الخدمات.

رافق وكيل الوزارة، ريحاب عريق وكيل المديرية، ومسؤول العلاقات العامة والأمن والمراحل الثلاثة.



