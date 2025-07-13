شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يبدأ غداً مهمة تعديل وتمديد عقود 6 لاعبين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، غداً الاثنين، رحلة تمديد وتعديل عقود بعض لاعبي الفريق مع عودة التدريبات وانتهاء الإجازة التي حصل عليها المارد الأحمر بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ويعود الأهلي إلى تدريباته غداً، الإثنين، بعد إجازة حصل عليها الفريق لمدة 18 يوماً بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها المارد الأحمر من الدور الأول.

وينوي محمد يوسف فتح ملف تعديل عقود عدد كبير من لاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم إمام عاشور ووسام أبو علي والمالي أليو ديانج وحسين الشحات وأفشة ومروان عطية.

وكلّفت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي محمد يوسف بحسم ملف تمديد عقود بعض لاعبي الفريق من أجل ربطهم أكبر عدد سنوات مُمكنة بالأهلي بجانب تعديلها، خاصة أن كثيراً من هؤلاء اللاعبين تلقوا الكثير من العروض الخارجية المُغرية وتم رفضها بسبب حاجة الفريق لجهودهم.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام بدءاً من غدٍ ثم يسافر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لإقامة معسكر خارجي بها يستمر حتى 29 الشهر الجاري يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية أمام اتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين يومي 21 و25 يوليو ثم يختتم وديات المعسكر بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 في احتفالية النادي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.