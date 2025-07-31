شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تكشف عن حزمة الخدمات المنزلية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن خدمات الرعاية المنزلية تمثل حجر أساس في بناء نموذج طب المستقبل، وركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن التوسع في هذه الخدمات يلبّي الاحتياجات الصحية المتزايدة خاصة في ظل المتغيرات الديموجرافية، ويسهم في تقليل الازدحام بالمستشفيات وتحسين استخدام الموارد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حزمة خدمات الرعاية الصحية المنزلية التي تقدمها الهيئة تشمل: خدمات طب الأسرة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، ورعاية الحالات المزمنة وكبار السن، مشيرًا إلى وجود خطة توسعية لتقديم خدمات جديدة في المرحلة المقبلة مثل الرعاية النفسية المنزلية وخدمات ما بعد العمليات الجراحية.

أكد الدكتور السبكي، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال فرق طبية مؤهلة ومدرّبة على أعلى مستوى، وتعمل وفق بروتوكولات علمية دقيقة، موضحًا أن الخدمات تغطي حاليًا محافظتى بورسعيد والإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع خطة لتوسيع النطاق تدريجيًا لتشمل باقي محافظات تطبيق المنظومة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة وفرت سيارات مجهزة تحت اسم "الهوم كير كار" لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات المنزلية، وهي مزودة بأحدث الأجهزة الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة وتميّز في منزل المريض، مع الحفاظ على الخصوصية والراحة النفسية.