شاحنة ترعب المارة.. سائق يفرغ الخرسانة في الطريق-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل "فنطاس" وهو يفرغ كميات من الخرسانة الجاهزة في الشارع العام، بطريقة مفاجئة أرعبت المارة، أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة، التي تبين أنها سارية التراخيص، وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة القاهرة). وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو المتداول.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.