شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الخدمات البيطرية تدعو المواطنين للتعاون مع حملة تحصين الماشية والان مع تفاصيل الخبر

دعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية للتعاون الكامل مع فرق التحصين البيطرية خلال أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكدت الهيئة على أهمية السماح للفرق المختصة بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات بشكل دقيق ومنتظم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية التى قد تؤثر على الإنتاج الحيوانى بشكل مباشر.

وتعمل وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية على الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وضمان استقرار سوق المنتجات الحيوانية، كما أن حماية هذه الثروة تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والاقتصاد القومي، حيث تعتمد الكثير من الأسر والمزارع على تربية الحيوانات كمصدر رئيسى للدخل.

وأكدت الهيئة أن تعاون المربين يسهم في سهولة تنفيذ البرامج التحصينية بكفاءة عالية، كما يساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأمراض الحيوانية، وبالتالى تعزيز الأمن الغذائى الوطنى.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتحصين ومتابعة الفرق البيطرية، إضافة إلى تسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان توثيق الحالة الصحية للثروة الحيوانية بشكل مستمر.

و ناشدت الهيئة الجميع بضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية من خلال التعاون مع فرق التحصين، مشيرة إلى أن نجاح هذه الحملات يعد عاملاً محورياً في الحفاظ على صحة الحيوان والإنسان معاً، ودعم الاقتصاد الوطنى بما يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن من خلال أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والذي بلغ حوالى 1,878,618 رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.